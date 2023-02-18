В Україні поранено чи вбито понад 30 тисяч "вагнерівців"

Близько половини з усіх загиблих на війні в Україні найманців ПВК "Вагнер" було вбито з середини грудня, порахували у Білому домі.

Втрати російської ПВК "Вагнер" від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну становлять понад 30 тисяч найманців, з яких близько дев'яти тисяч - вбитими. Про це у п'ятницю, 17 лютого, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN .

За його словами, близько половини з цих дев'яти тисяч убитими загинули з середини грудня, а близько 90 відсотків з тих, хто загинув у грудні, було завербовано з російських в'язниць.

Також, попри те, що минулого тижня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що більше не вербуватиме найманців у в'язницях, у Білому домі зауважили, що цей процес "не демонструє жодних ознак зменшення". "Вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м'ясорубку, нелюдськими способами, не задумуючись. Чоловіків, яких він (Євген Пригожин. - Ред.) просто вирвав з в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпірування, без організаційного командування, просто кинув їх у бій", - сказав Кірбі.

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Коментуючи бої за місто Бахмут у Донецькій області, Кірбі зауважив, що Росія досягла "поступових успіхів" у місті і навколо нього, оскільки бої посилилися за останні кілька днів. Утім, за його словами, у Вашингтоні не можуть спрогнозувати, чи вдасться Росії здійснити прорив на цьому напрямку. Навіть якщо це відбудеться, то, за словами представника Білого дому, це місто не має "реальної стратегічної цінності", оскільки США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні лінії по всьому Донбасу.

Нагадаємо, за даними генерального штабу Збройних сил України, станом на 18 лютого російська армія втратила під час повномасштабної війни в Україні понад 142 тисячі військових убитими.