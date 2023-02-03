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Зруйнована російська техніка на ХерсонщиніФото: Igor Burdyga/DW
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У США оцінили втрати РФ на війні проти України в 200 тисяч

Ольга Журавльова
3 год. тому

200-тисячні втрати РФ за 11 місяців війни проти України у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані, пише The New York Times.

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Кількість вбитих і поранених російських солдатів на війні в Україні наближається до 200 тисяч, пише в п'ятницю, 3 лютого, The New York Times із посиланням на високопоставлених американських та інших західних посадовців.

У статті йдеться про те, що Москва відправляє погано підготовлених новобранців і колишніх в'язнів, унаслідок чого "сотні солдатів гинуть або отримують поранення щодня". Зокрема, за словами високопоставлених американських військових і чиновників, близько 50 тисяч осіб були завербовані до приватної військової компанії "Вагнер" для участі в боях. Американські офіційні особи вважать, що президент РФ Володимир Путін готовий до сотень тисяч жертв своїх солдатів в Україні, хоча велика кількість убитих може дещо підірвати його політичну підтримку.

200-тисячні втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані, порівнює видання.

Наведені цифри базуються на офіційних даних обох сторін війни, супутникових знімках, перехопленнях переговорів, повідомленнях соціальних мереж і місцевих ЗМІ. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США, зауважує видання.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінював втрати обох сторін у війні у понад 100 тисяч.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 3 лютого оцінює втрати російських військ у майже 130 тисяч.

Росія рідко коментує свої втрати. У вересні 2022 року у міністерстві оборони РФ заявляли, що на війні загинули нібито менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

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