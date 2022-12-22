РФ уже втратила в Україні понад 100 тисяч солдатів - генштаб

З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, стверджують в генеральному штабі Збройних сил України.

За майже 10 місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, заявили у четвер, 22 грудня, у генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

"На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин", - повідомив генштаб на своїй сторінці у Facebook.

Росія рідко коментує свої втрати. Востаннє це трапилось 21 вересня, в день оголошення мобілізації в РФ. Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що загинули менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

На початку листопада голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні були вбиті або поранені понад 100 тисяч російських солдатів. При цьому він додав, що "те ж саме, ймовірно, стосується і української сторони".

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Втрати України на війні

22 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що від 24 лютого загинули майже дев'ять тисяч українських захисників.

Наприкінці листопада президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що в Україні були вбиті 20 тисяч цивільних і 100 тисяч військових. Згодом цю цитату вирізали з її відеозвернення та пресрелізу. Як пояснила згодом заступниця речника Єврокомісії Дана Спінант інформація стосуватися загальних втрат: як убитих, так і поранених. За її словами, ці дані взяли з відкритих джерел, щоби продемонструвати жорстокість Росії.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив 1 грудня, що за даними генштабу, втрати ЗСУ не перевищують 13 тисяч військових.

Нагадаємо, Росія хоче збільшити свою армію до 1,5 мільйона осіб. Наразі, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, чисельність російських військ з 1 січня 2023 року визначена на рівні 1,15 мільйона військових. Крім того, в РФ планують збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.