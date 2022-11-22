ООН підтвердила загибель 6,5 тисяч цивільних в Україні

Також, за даними ООН, було поранено 10 тисяч мирних жителів. Утім, фактичні цифри загиблих і поранених цивільних значно вищі, визнають у УВКПЛ ООН.

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, до 20 листопада загинуло щонайменше 6595 цивільних, а ще 10 189 мирних жителів отримали поранення. Такі дані містить актуалізована доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюднена в понеділок, 21 листопада.

Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з широкою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари, йдеться в зведенні. За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки. Також серед загиблих 37 дітей та 1838 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити.

Зазначається, що з 1 по 20 листопада зафіксовано 400 жертв серед цивільного населення: 95 убитих та 305 поранених.

Справжній масштаб трагедії значно більший

Утім, УВКПЛ визнає, що "фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують на підтвердження".

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Зокрема, йдеться про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.