В ООН мають свідчення про катування полонених України та РФ

У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні кажуть, що мають у своєму розпорядженні достовірні твердження про випадки катувань українських і російських військовополонених.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опитала 159 військовополонених, які перебували в полоні РФ, та 175 військовополонених, яких утримував у полоні Київ, і повідомила про "достовірні твердження" про випадки катувань. Відповідну заяву у вівторок, 15 листопада, зробила глава моніторингової місії ООН Матильда Богнер.

У ній зазначається, що місія отримала доступ до російських військовополонених в українських місцях інтернування, водночас Росія конфіденційного доступу до українських полонених не надала. Тож свідчення ООН отримала з розмов із полоненими українцями після їхнього звільнення та з одного візиту до слідчого ізолятору в Луганську, де працівникам ООН не надали можливість конфіденційного спілкування з полоненими.

Про поводження з українськими полоненими

Що стосується українців, у місії зазначили, що їх часто перевозили в переповнених вантажівках або автобусах, позбавляли доступу до води або туалету, били в місцях "приймання", недостатньо годували або давали їжу низької якості, наприклад "недопечений хліб, страви із зіпсованими інгредієнтами, каші чи макарони з піском чи камінчиками".

Оленівка і вбивство полонених: що важливо для розслідування To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Погана якість їжі, води та неналежні санітарні умови ставали причиною поширення кишкових інфекцій серед військовополонених, яким у зв'язку з цим не надавалася належна медична допомога, зазначається у заяві. Деякі з опитаних військовополонених описували втрату до чверті своєї маси тіла внаслідок нестачі їжі, поганих санітарно-гігієнічних умов та хвороб.

Крім того, місія отримала відомості про вісім смертей біля Оленівки в середині квітня, фахівці працюють над їх перевіркою. Жорстоке поводження застосовували не тільки, щоб змусити військовополонених надати військову інформацію або свідчити про можливі злочини, а також для щоденного залякування та приниження військовополонених.

Катування струмом та сексуальне насильство

Найпоширенішими формами катувань були побиття руками, кийками або киянками, удари ногами по різних частинах тіла, проте без ударів по голові та інших життєво важливих ділянок тіла. Багатьох полонених катували струмом і за допомогою польового військового телефону ТА-57, йдеться у повідомленні.

Також поширеними методами катувань виявилися завдання ножових поранень, удушення, цькування собаками, поранення з травматичної зброї, погрози зброєю або імітація страти, поміщення в металеву шафу без доступу повітря, тривале перебуванням у незручній позі, підвішування за руки або ноги (догори ногами), опіки шкіри сигаретами чи запальничками, залишення на морозі, погрози сексуальним насильством, поєднанні з роздяганням, а також скручуванням або ламання суглобів чи кісток.

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Були задокументовані різні форми сексуального насильства. У колонії під Оленівкою опитані полонені жінки описували психологічні муки, коли чули крики чоловіків, яких катували в сусідніх камерах. Одна зі свідків повідомила: "Я досі не можу переносити звуку клейкої стрічки, що віддирається. Охоронці використовували її, щоб знерухомити своїх жертв і почати їх катувати".

Кілька жінок, які перебували в інших місцях, розповіли, що під час допитів їх били, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством. Вони також зазнавали поводження, що принижує гідність, яке прирівнюється до сексуального насильства. Так, їх, наприклад, змушували оголеними перебігати з однієї кімнати в іншу в присутності охоронців чоловічої статі.

Експерти ООН закликали РФ на регулярній основі надавати повний, конфіденційний і безперешкодний доступ до військовополонених у місцях їхнього інтернування.

Про поводження з російськими полоненими

Щодо військовополонених, інтернованих владою України, то місія отримала достовірні твердження про вбивства тих, хто припинив участь у воєнних діях (hors de combat), кілька випадків катувань та жорстокого поводження, які, за повідомленнями, були скоєні представниками Збройних сил України.

Російських військовополонених били під час допитів, наносили ножові поранення, застосовували електричний струм. Один із військовополонених розповів: "Найбільше ми боялися військового телефону. Відчуття було жахливим. Усе твоє тіло завмирало, а потім ти падав на бік". Багато хто повідомляв про погані умови евакуації в транзитні табори та місця інтернування.

Задокументовано випадки жорстокого поводження з російськими військовополоненими у виправній колонії в Дніпропетровській області, а також у слідчих ізоляторах, включно з так званим "вітальним побиттям". Місія отримала твердження про поширену практику інтернування військовополонених у неофіційних місцях позбавлення волі, таких як підвали гауптвахт або військових штабів.

В ООН висловили занепокоєння тим, що уряд України продовжує переслідувати в судовому порядку громадян України за членство в озброєних групах, пов'язаних із РФ, адже це заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Уряд України відкрив кримінальні провадження для розслідування заяв про насильство щодо військовополонених з боку представників своїх збройних сил.

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