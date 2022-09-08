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Зруйноване приміщення в'язниці в Оленівці
Зруйноване приміщення в'язниці в ОленівціФото: picture alliance/AP
КонфліктиУкраїна

ООН вирушить розслідувати загибель полонених у Оленівці

Сергій Гуща | Аліна Коломієць
2 год. тому

Експерти Організації Об'єднаних Націй найближчими днями прибудуть на окуповану Донеччину для розслідування загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці, повідомила заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло.

https://www.dw.com/uk/misia-oon-virusit-rozsliduvati-zagibel-polonenih-v-olenivci/a-63052073

Місія Організації Об'єднаних Націй сформована і найближчими днями вирушить на окуповану Донеччину для розслідування вибухів у колонії в Оленівці, внаслідок яких загинули 53 і були поранені від 75 до 130 українських військовополонених. Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради безпеки 7 вересня в Нью-Йорку.

"Голову місії Карлоса Альберта дос Сантоса Круза будуть супроводжувати досвідчені експерти. Місія повинна мати можливість працювати без зовнішнього втручання, мати безпечний, надійний та безперешкодний доступ до людей, місць і доказів", - сказала вона.

На початку серпня генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці. "Місія намагатиметься встановити факти інциденту й доповісти про це генеральному секретареві після завершення своєї роботи", - говорилось у повідомленні ООН стосовно створення місії.

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Загибель полонених в Оленівці

29 липня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російська армія атакувала колонію в Оленівці. Там утримувалась частина українських військових, вивезених у полон з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Жоден працівник колонії, бойовик псевдоутворення "ДНР" чи російський військовий не постраждав.

У "ДНР" в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Однак в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що жодних слідів того, що атаку здійснили саме цією системою, немає.

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що вибух на території колонії здійснили бійці приватної військової компанії "Вагнер" без погодження з міністерством оборони РФ. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила українська сторона, свідчать, що полонені загинули внаслідок застосування росіянами термобаричної зброї.

Україна звернулася до ООН і Червоного Хреста, як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", яких утримували в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. ООН і Червоний Хрест висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених. В ніч на 31 липня міністерство оборони РФ заявило, що офіційно запросило експертів обох організацій для розслідування удару, однак експерти до сих пір туди не потрапили.

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