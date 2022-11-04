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Російські окупанти в українському Скадовську
Російські окупанти в українському СкадовськуФото: picture alliance/dpa/AP
ПолітикаУкраїна

У Скадовську окупанти публічно стратили жінку - FT

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Як пише Financial Times, загибла жінка неодноразово вступала в конфлікт з російськими військовими та колаборантами, а також брала участь в проукраїнських протестах.

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Російські окупанти в непідконтрольному Києву Скадовську публічно стратили жінку за підтримку України, повідомляє у п'ятницю, 4 листопада, британське видання Financial Times із посиланням на сестру загиблої Наталю Ч. та свідків трагедії.

За даними видання, загиблій медсестрі Тетяні М. було 56 років. Від початку окупації вона брала участь в протестах на підтримку України, а також неодноразово вступала в конфронтацію з російськими солдатами та місцевими колаборантами.

Конфлікт через "Скадовськ - це Україна"

Останній такий інцидент трапився незадовго до трагедії, коли Тетяна облаяла місцевих правоохоронців за співпрацю з російськими силами і вигукувала, що "Скадовськ - це Україна!".

Через деякий час, за словами сестри жінки та місцевих очевидців, колаборанти викрали Тетяну та її співмешканця з подвір'я їхнього будинку, а також пограбували їх. Відтоді про їх місцеперебування було невідомо.

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15 жовтня Наталі зателефонувала жінка та повідомила, що окупанти публічно вбили Тетяну. "Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили в рот, а потім повісили перед будівлею суду", - розповіла жінка виданню.

Смерть внаслідок механічної асфіксії

Сестра загиблої намагалася зв'язатися з місцевим моргом, щоб підтвердити смерть жінки. Працівник установи спочатку відмовився говорити з нею, а згодом надіслав свідоцтво про смерть, в якому причиною загибелі вказали "механічну асфіксію".

FT зауважує, що провели аналіз документа, а також отримали підтвердження трагедії від місцевих та очевидців. 

За даними видання, цей злочин задокументувала українська неурядова організація "Медійна ініціатива за права людини". Також у статті звертають увагу, що про встановлення "численних фактів вбивств та катувань місцевих" на окупованій Херсонщині повідомляли українські правоохоронні органи, а численні воєнні злочини росіян в Україні вже задокументували міжнародні правозахисники.

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