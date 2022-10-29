Єврокомісар: Путін може постати перед МКС

Подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі позову проти президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з воєнними злочинами в Україні можливе. Таку думку висловив в опублікованих у суботу, 29 жовтня, інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost та іншим виданням медіагрупи Funke єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Відповідаючи на запитання, чи повинен, на його думку, Путін постати перед судом у зв'язку з війною в Україні, Рейндерс заявив: "До моїх завдань не входить рекомендація кримінального переслідування окремих осіб. ЄС надає інструменти, щоб правосуддя могло виконувати свої завдання. Якщо органи, що займаються кримінальним переслідуванням, захочуть зайнятися найвисокопоставленішими особами, їм слід це зробити".

За словами Рейндерса, розслідування російських воєнних злочинів в Україні - "це сигнал для всього світу". "Уперше розслідування подібних злочинів триває з найпершого дня війни. Для тих, хто їх скоїв, ризик бути притягнутими до відповідальності зберігається до кінця їхнього життя. Це стосується, певна річ, і Путіна, якщо кримінальне переслідування буде розпочато і щодо нього", - додав єврокомісар.

Докази воєнних злочинів в Україні

Дідьє Рейндерс повідомив, що під час відвідин Бородянки побачив "вельми виразні докази ймовірних воєнних злочинів". За його словами, українська влада зібрала докази за 37 тисячами випадків, за більш ніж 3200 із них розслідування вже триває.

За оцінкою єврокомісара, перші судові процеси в МКС у справах про воєнні злочини в Україні можуть розпочатися ще до кінця нинішнього року. Однак дуже важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут, на основі якого був заснований і діє МКС, додав Рейндерс. "У цьому разі Міжнародний кримінальний суд зможе безпосередньо на місці розслідувати всі можливі воєнні злочини, з обох сторін. Хоча жодних свідчень вчинення воєнних злочинів Україною немає. Адже агресором є Росія", - уточнив він.

Імовірність створення нового трибуналу щодо війни в Україні

Коментуючи заклик Києва створити додатковий міжнародний трибунал для суду над російськими військовими злочинцями, Дідьє Рейндерс зазначив, що його відомство обговорює це питання з владою України, але сам він вважає за необхідне для початку застосувати вже наявні інструменти правосуддя. "Однак однією з можливостей було б створити додатковий суд, з українськими та міжнародними суддями за підтримки ООН. Щодо цього питання Єврокомісія відкрита", - сказав єврокомісар з питань юстиції.

Рейндерс припустив, що держави-члени G7 обговорять цю тему на зустрічі в листопаді. "Зараз важливо зібрати докази. Судові процеси можуть відбутися і через багато років. У Німеччині обвинувачені у злочинах нацистського режиму постають і понині перед судом", - констатував він.