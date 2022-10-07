Рада закликає міжнародну спільноту створити трибунал щодо РФ

Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти з закликом "створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України". За відповідний проєкт постанови у п'ятницю, 7 жовтня, проголосували 283 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Звернення направлять до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Європейського Союзу та Ради Європи. Українські парламентарі просять створити трибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ, не буде обмежений імунітетом глав держав, урядів й інших посадових осіб держави, та зможе видавати міжнародні ордери на арешт.

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - це фундамент відновлення справедливості та убезпечення всього світу від подібної агресії у майбутньому, адже найімовірніше, (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін розпочне подібну агресію по відношенню до європейських країн", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Офіс президента: Трибунал може запрацювати наступного року

На сьогодні українські правоохоронці зареєстрували понад 37 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів РФ, скоєних з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, а також понад 16 тисяч злочинів проти національної безпеки України. У злочинах підозрюють 626 представників військово-політичного керівництва РФ: міністрів, депутатів, військове командування, посадовців, керівників правоохоронних відомств і пропагандистів Кремля.

Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру". В Офісі президента України необхідність створення спецтрибуналу мотивують тим, що ні Україна, ні РФ не ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, який дає йому право розглядати злочини скоєні щодо країн, які його ратифікували.

Раніше заступник керівника Офісу Андрій Смирнов казав в інтерв'ю DW, що ціль України - щоби такий трибунал запрацював наступного року. За його словами, Київ вже веде переговори з європейськими країнами, в юрисдикції яких цей трибунал може розпочати свою роботу.

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