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Камера, де утримували цивільних, в одній з катівень в Балаклії під час окупації РФ
Камера, де утримували цивільних, в одній з катівень в Балаклії під час окупації РФФото: Gleb Garanich/REUTERS
СуспільствоУкраїна

Безкарність РФ розчарує українців більше за корупцію

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Як свідчать результати опитування, понад половина українців з-поміж варіантів відповідей на питання, що розчарує їх найбільше, обрали безкарність Росії.

https://www.dw.com/uk/bezkarnist-rf-rozcarue-ukrainciv-bilse-za-korupciu-ta-bidnist-sociologia/a-63270711

Після війни безкарність Росії за вчинені злочини розчарує українців більше, ніж високий рівень корупції та низький рівень життя. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюдненого Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна у середу, 28 лютого.

Так, серед трьох варіантів відповідей на запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" майже 66 відсотків респондентів обрали безкарність Росії. При цьому розчарування з цієї причини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах.

Мешканці західної та центральної України трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3 відсотка), ніж люди віком 70 і більше років (55,5 відсотка).

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Друге місце як привід для розчарування посів високий рівень корупції (понад 36 відсотків), а третє – низький рівень життя та бідність (майже 35 відсотків).

Ще двома причинами українці назвали проблеми неповернення українців з-за кордону (майже 25 відсотків) та переселення в Україну росіян та білорусів (19 відсотків).

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 22 червня по 19 липня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України за винятком Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка для показників близьких до 50 відсотків.

Днями оприлюднили опитування, що показало – більшість українців вважають останні успіхи ЗСУ на фронті результатом спільних дій України та підтримки Заходу.

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