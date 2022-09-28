Безкарність РФ розчарує українців більше за корупцію

Як свідчать результати опитування, понад половина українців з-поміж варіантів відповідей на питання, що розчарує їх найбільше, обрали безкарність Росії.

Після війни безкарність Росії за вчинені злочини розчарує українців більше, ніж високий рівень корупції та низький рівень життя. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюдненого Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна у середу, 28 лютого.

Так, серед трьох варіантів відповідей на запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" майже 66 відсотків респондентів обрали безкарність Росії. При цьому розчарування з цієї причини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах.

Мешканці західної та центральної України трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3 відсотка), ніж люди віком 70 і більше років (55,5 відсотка).

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Друге місце як привід для розчарування посів високий рівень корупції (понад 36 відсотків), а третє – низький рівень життя та бідність (майже 35 відсотків).

Ще двома причинами українці назвали проблеми неповернення українців з-за кордону (майже 25 відсотків) та переселення в Україну росіян та білорусів (19 відсотків).

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 22 червня по 19 липня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України за винятком Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка для показників близьких до 50 відсотків.

Днями оприлюднили опитування, що показало – більшість українців вважають останні успіхи ЗСУ на фронті результатом спільних дій України та підтримки Заходу.

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