У Радбезі ООН закликали розслідувати воєнні злочини РФ

На засіданні Ради Безпеки ООН країни Євросоюзу та США засудили війну в Україні, Китай закликав до переговорів без попередніх умов, а глава МЗС РФ Сергій Лавров з'явився у залі лише на час свого виступу.

Розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України, закликали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністри закордонних справ низки держав на засіданні Ради Безпеки ООН, що відбулося у четвер, 22 вересня, у Нью-Йорку. За словами Гутерріша, "розв'язана Володимиром Путіним війна рухається все далі від будь-якої перспективи миру до нескінченного кругообігу жахів та кровопролиття". Погрози Путіна ядерною зброєю генсек ООН назвав неприйнятними.

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Крім того, Антоніу Гутерріш заявив, що повідомлення, що надходять з окупованих територій, "являють собою "каталог" звірств, до якого входять страти, сексуальне насильство, тортури та інші види нелюдського поводження з мирними жителями та військовополоненими". Потерпілі та їхні сім'ї мають право на судовий розгляд та відшкодування збитків, зазначив Гутерріш. Його позицію підтримали міністри закордонних справ держав Євросоюзу, Мексики, Албанії та Ірландії.

Дії російської влади відкрито засудили також держсекретар США Ентоні Блінкен та очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Дії Путіна демонструють його відкриту зневагу до самої ООН, і йому "не повинно зійти з рук" те, що події в Україні руйнують міжнародний порядок, який ООН має захищати, заявив Блінкен. "Передайте президенту Путіну, що він повинен припинити ставити власні інтереси вище за інтереси всього світу, у тому числі власного народу", - цитує звернення Блінкена до російської делегації американська газета The Washington Post.

Своєю чергою Бербок звернулася до РФ загалом. "Наполегливо закликаю Росію: ви не переможете у цій війні, тому припиніть її. Припиніть страждання, припиніть посилати своїх громадян на смерть. Припиніть свої фіктивні "референдуми" - такі ж незаконні, як і ця війна", - заявила вона.

Китай виступив за збереження територіальної цілісності країн

Міністри закордонних справ Індії та Китаю, які були присутні на засіданні, хоча й не засудили Росію відкрито, закликали до негайного припинення бойових дій і поновлення переговорів між країнами.

Глава МЗС КНР Ван І при цьому додав, що переговори мають вібуватися "без попередніх умов". Раніше Кремль неодноразово вимагав, щоб перед поновленням діалогу Україна ухвалила умови, висунуті Москвою, що Київ розцінював як ультиматум.

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Ван І також зазначив: "Необхідно поважати суверенітет, територіальну цілісність усіх країн та серйозно ставитись до розумних міркувань про безпеку всіх країн". Китайський міністр у минулому вже говорив своєму російському колезі на посаді Сергію Лаврову, що Пекін підтримує врегулювання війни шляхом дипломатії.

Кулебі поведінка Лаврова нагадала втечу російських солдатів

Лавров відвідав засідання лише на час власного виступу, під час якого він назвав Україну "тоталітарною нацистською державою" та заявив, що війна Росії проти неї була "неминуча". Після виступу він залишив зал.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на відхід Лаврова іронічною реплікою: "Я помітив, що російські дипломати тікають так само, як російські солдати".

Представники Росії і раніше демонстративно залишали зали засідань міжнародних організацій та саботували заходи. Під час саміту G20 у липні Сергій Лавров відмовився слухати виступи колег з інших країн та спілкуватися з німецькими журналістами. Схожим чином представники російського МЗС повелися в Нью-Йорку наприкінці серпня на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: делегати з Росії відмовилися підписувати підсумковий документ зустрічі протягом кількох тижнів.

Австралія закликала Китай вплинути на РФ

Також у Нью-Йорку зустрілися міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг зі своїм китайським колегою Ван І. На ній Вонг, зокрема, закликала Китай, як одного з п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, використати свій вплив для закінчення війни РФ проти України.

"Китай є великою державою... Ми закликаємо Китай як члена РБ ООН з особливою відповідальністю підтримувати статут ООН, аби використовувати свій вплив для припинення війни", - цитує Вонг агенція Reuters.

Вона наголосила, що вторгнення Росії в Україну було незаконним, а погроза президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю - "немислима та безвідповідальна".