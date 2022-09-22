Бербок: Росія не переможе у війні проти України

Своїми діями в Україні Росія порушує статут ООН і інші члени організації не можуть залишатися осторонь, переконана голова МЗС ФРН.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Росію "припинити посилати на смерть більше своїх громадян" у війні проти України. "Ви не переможете в цій війні, тому припиніть її (…) Припиніть свої фіктивні "референдуми" - такі ж незаконні, як і ця війна", - заявила Бербок на засіданні Ради безпеки ООН в четвер, 22 вересня.

За її словами, в Росії немає добровольців, які б шикувалися в черги після оголошення мобілізації. "Натомість ми бачимо сміливих чоловіків, жінок і навіть дітей, які виходять на вулиці, тому що вони не хочуть брати участь у цій війні проти України", - наголосила Бербок, яку цитує dpa.

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Країни ООН не можуть лишатися байдужими

Міністерка також розкритикувала Москву за те, що її політика щодо зерна "розганяє голод у всьому світі". Голова МЗС Німеччини також зазначила, що Росія, як постійний член Радбезу ООН, зловживає своїм правом вето.

На її думку, всі ці дії мать отримати реакцію від інших членів Організації Об'єднаних Націй. "Якщо ми дозволили члену ООН розв'язати таку війну, що це означає для ООН? (…) Якщо статут щось для нас означає, ми не повинні залишатися байдужими", - підкреслила Бербок.

Окремо вона обурилася поведінкою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який покинув засідання Радбезу ООН одразу після свого виступу, зазначає dpa.