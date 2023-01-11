В Офісі президента України оцінили втрати РФ під Бахмутом

Від літа Росія втратила близько 10-15 тисяч солдатів під Бахмутом, стверджує радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Українські втрати він не озвучив, зазначивши, що вони "значні".

Бойові дії в Соледарі та Бахмуті на сході України є найкривавішими за час війни, під Бахмутом РФ втратила приблизно 10-15 тисяч солдатів. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі агенції AFP, оприлюдненому у середу, 11 січня.

"Ми бачимо абсолютно безвідповідальне, м'яко кажучи, ставлення російської еліти до власних військовослужбовців, які гинуть тисячами", - сказав він.

Подоляк не назвав кількість втрат України, а лише сказав, що вони значні. Втім, за його словами, вони менші ніж у РФ. Також Росія зазнає "величезних втрат у битві за місто Соледар", яке зараз є "найгарячішою точкою війни", зауважив радник керівника ОП. "Українська армія теж втрачає людей (в боях за Соледар - Ред.). Однозначно більше, ніж будь-де раніше", - сказав він.

При цьому, зауважив Подоляк, у Соледарі та Бахмуті залишилося небагато мирних жителів, тому там жертв серед мирного населення значно менше, ніж під час попередніх міських боїв. "Якщо в Маріуполі 90 відсотків загиблих були мирними жителями, то в Соледарі та Бахмуті - це військові", - сказав він.

Бої за Соледар

Росія залучила до бою за Соледар і Бахмут найкращі військові частини, а також бойовиків з ПВК "Вагнер", але навіть окупація цих міст не змінить хід війни, переконаний Подоляк. "Зі стратегічної точки зору це не має особливого сенсу для російської армії. Для нас це плацдарм для просування на Донецьк. Але для росіян немає стратегічної мети. Це відкритий простір, і наші позиції більш вигідні", - сказав він.

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Місто Соледар на Донеччині вже кілька днів є однією з найгарячіших точок, так як російські окупанти активізували штурм позиції українських захисників. Станом на 11 січня в місті тривають важкі бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Після втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - написала вона у Telegram.

Напередодні керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин повідомив про повне захоплення Соледару, однак згодом його слова спростувало міноборони РФ. Станом на 10 січня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) змогли зафіксувати присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара.