У Франції готують військових до боїв високої інтенсивності

У безпрецедентних за масштабами навчаннях "Оріон-2023" задіяні морські, повітряні та сухопутні сили ЗС Франції.

Морські, повітряні та сухопутні сили ЗС Франції проводять "безпрецедентні за масштабами навчання" для підготовки військовослужбовців до "бойових дій високої інтенсивності". Про це повідомила у суботу, 25 лютого, газета Le Monde. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також підтвердив старт міжармійських навчань "Оріон-2023".

З 23 лютого по 11 березня близько семи тисяч військовослужбовців насамперед з Франції, але також з Великобританії, Іспанії та США відпрацьовують морське та повітряне висадження між Кастром і Сетом на узбережжі Ліонської затоки.

Маневри торкнуться 14 департаментів Франції. В операції задіяні авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль", два вертольотоносці-амфібії, понад 20 кораблів та підводних човнів, а також понад тисяча одиниць наземної техніки.

Франція ніколи не проводила навчання такого масштабу протягом настільки тривалого часу

Спільні навчання готувалися з 2020 року, але після вторгнення Росії в Україну французький генштаб розширив їхні масштаби, щоб оцінити потенційні умови на місцевості та підготувати французькі сили до конфлікту високої інтенсивності, пише Le Monde.

"Ми ніколи не проводили навчання такого масштабу протягом такого тривалого періоду часу", - наголосив генерал Ів Метаєр, який відповідав за планування операції.

Усього планувалося задіяти приблизно 20 тисяч осіб і великий обсяг техніки, включаючи БТР Griffon, танки Leclerc, десантні вертольотоносці, писала Le Parisien.

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Маневри вартістю 35 мільйонів євро

Після висадки на півдні Франції відбуватиметься операція із середини квітня до початку травня за участю 12 тисяч солдатів у регіоні Шампань. Вартість маневрів оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше міністр оборони Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція розпочне постачання важких бронеавтомобілів AMX-10 Києву до 26 лютого.

Лекорню відмовився уточнити кількість машин у першій партії, заявивши, що не хоче надавати Росії "стратегічну інформацію". За даними міністерства оборони Франції, AMX-10 відрізняються високою мобільністю, "потужним озброєнням" та забезпечують захист від вогню легкої піхоти.

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