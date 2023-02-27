ЄС шукатиме викрадених Росією українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ вивезли тисячі українських дітей для усиновлення в Росії. Єврокомісія, Польща та ООН будуть разом їх шукати.

Європейська Комісія разом із Польщею та Організацією об'єднаних націй (ООН) запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про депортацію Росією з України дітей та їхнього пошуку. Як повідомляє кореспондентка DW, про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 27 лютого.

"Разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета - об'єднати сили для збору доказів, щоби знайти викрадених дітей та притягнути до відповідальності винних", - сказала вона.

З початку повномасштабного вторгнення, за словами Спінант, військові РФ вивезли тисячі українських дітей для усиновлення в Росії. "Викрадення українських дітей - це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин", - наголосила вона.

Найближчими днями Єврокомісія обіцяє розповісти про ініціативу докладніше.

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Тисячі українських дітей в РФ

Офіційно на території Росії перебуває понад 16 тисяч незаконно вивезених українських дітей, хоча ця кількість може сягати 150 тисяч, повідомив нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно верифікованих дітей на території РФ залишається 16207. Ідеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого вони українського міста і де приблизно перебувають на території РФ. Насправді ця кількість є набагато більшою. Ми припускаємо, що вона сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про 733 тисячі українських дітей", - сказав він у коментарі державному інформаційному агентству "Укрінформ".

За словами Лубінця, найбільше дітей вивозили в Росію з тих регіонів, які були тимчасово окупованими: Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим. Нині Україна прагне юридично визнати факти вивезення українських дітей під час війни геноцидом, адже росіяни забороняють їм використовувати українську мову, не видають документи, не випускають.

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Звернення Ради до ООН через депортації

Напередодні Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала ООН "припинити геноцид українського народу шляхом примусової депортації" українських дітей до Росії.

Як зазначається у документі, РФ намагається "ідеологічно перевиховати" українських дітей, облаштувавши для цього на своїй території та в окупованому Криму 43 табори. "Майже за рік через них пройшли щонайменше шість тисяч українських дітей, про що повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс, пославшись на офіційний звіт Conflict Observatory", - йдеться у постанові.

У багатьох випадках РФ під виглядом безкоштовних літніх таборів нібито тимчасово евакуює дітей із території України, але в подальшому перешкоджає поверненню дітей їхнім батькам і законним представникам, зазначають нардепи.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив десятий пакет проти Росії , до якого, серед іншого, потрапили особи, причетні до депортації українських дітей.

Історія повернення дитини, вивезеної до РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video