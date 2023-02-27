На відбудову "Мрії" збирають за допомогою гри Microsoft

У грі Microsoft Flight Simulator створили доповнення з літаком АН-225 "Мрія", який знищили російські окупанти. Кошти від продажу доповнення підуть на відновлення літака.

Розробники гри Microsoft Flight Simulator створили доповнення з українським літаком Ан-225 "Мрія", який зазнав руйнівних пошкоджень під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомило міністерство цифрової трансформації України.

"Компанія випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії "Мрії". Це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що кошти від продажу доповнення "Мрія" підуть на відновлення Ан-225, знищеного російськими окупантами. Гра доступна для Xbox, PC та у Steam.

Відбудова "Мрії"

Відбудувати найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" планує державне підприємство (ДП) "Антонов", яке розпочало конструкторські роботи. Нині є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість створення нового літака оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Збирати ці кошти зголосився допомогти, зокрема, міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому аеропорту протягом 2022 року тривала виставка світлин знищеного росіянами літака, а також продавали сувенірну продукцію, зокрема моделі "Мрії". Кошти від продажу підуть на будування літака.

Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень 27 лютого 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель під Києвом. Унаслідок обстрілів та пожежі фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.

Служба безпеки України встановила, що посадові особи ДП "Антонов", попри застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження "Мрії" на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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