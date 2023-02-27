Знищений у Білорусі літак був російським флагманом - ByPol

Російський літак А-50 обрали для атаки в Білорусі не випадково - його використовували для наведення ракет на цілі в Україні, повідомили DW у ByPol. У білоруській опозиції заявили про найуспішнішу за понад рік диверсію.

Російський військовий літак А-50, який підірвали на білоруському аеродромі "Мачулищі", був обраний для атаки не випадково: він важливий для армії РФ, оскільки його використовували для наведення російських ракет на цілі в Україні, розповів DW у понеділок, 27 лютого, глава опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol Олександр Азаров.

"Це як флагманський корабель у повітряному флоті. За ним злітають носії "Кинджалів" і виконують його вказівки. Таких літаків небагато", - пояснив він.

За словами Азарова, такі акції готуються довгий час: "Перебуваючи за кордоном, спілкуватися з партизанами всередині, провести розвідку, постачання, передбачити шляхи обходу - це дуже складно".

В ефірі телеканалу "Белсат" Азаров зазначив, що російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 атакували з повітря за допомогою дронів білоруси, учасники плану "Перемога". "Учасники операції вже у безпеці за межами країни. Усі виїхали, нехай шукають вітру в полі", - сказав він і додав, що операцію готували кілька місяців.

Лукашенко зібрав силовиків

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання з силовиками. На ньому були присутні державний секретар Ради безпеки, міністри внутрішніх справ і оборони, голови Комітету державної безпеки та Державного прикордонного комітету. За даними білоруського державного агентства БелТА, він заявив, що необхідно відстежувати на кордонах "будь-яку найдрібнішу агресивність" та вживати необхідних заходів. За його словами, вороги Мінська "використовують будь-які випадки для того, щоби сколихнути ситуацію в Білорусі". "І вони це робитимуть. Я прошу вас і вимагаю від вас виконати ці установки. Все інше - за мною", - додав Лукашенко.

Як зазначає аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", пресслужба Лукашенка опублікувала коротке відео з наради у вузькому колі. Вона починається його словами: "У світлі подій внутрішнього характеру і, насамперед, зовнішнього, хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі". При цьому Лукашенко, який виглядав схвильованим, не уточнив, про які саме події говорив.

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На кордоні Білорусі посилили перевірку, є затримання

Через добу після вибухів на військовому аеродромі "Мачулищі" влада Білорусі значно посилила перевірку на виїзді з країни, пише білоруська служба "Радіо "Свобода" з посиланням на очевидців. "Перевірили на виїзді, перетрусили всі речі, все оглянули", - повідомив медіакорпорації білорус, який виїхав до Литви в першій половині дня. Він зазначив, що зазвичай при перетині кордону не перевіряють особисті речі, а лише паспорти, і додав, що водій автобуса "не бачив такого щонайменше рік". У білоруському Прикордонному комітеті зміни ніяк не коментують.

Тим часом білоруським правозахисникам стало відомо про перші затримання у зв'язку з вибухом на аеродромі. Зокрема, ввечері 26 лютого затримали Христину Максименко, про причини та місце перебування якої не відомо, пише інформаційний ресурс "Вясна". У ByPol кажуть, що білоруські силовики шукають тих, хто "в негативному ключі" коментує у соцмережах повідомлення про вибухи в Мачулищах.

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Білоруська опозиція: Найуспішніша диверсія з початку 2022-го

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка назвав атаку в Мачулищах "найуспішнішою диверсією" з початку 2022 року. "Слава білоруським партизанам", - написав він у Twitter. За його словами, операцію провели двоє білорусів, які залишили країну і перебувають у безпеці, а вартість знищеного літака становить 330 мільйонів євро.

Тим часом у Кремлі відмовляються коментувати повідомлення про вибухи в Мачулищах. "Ні, нам нічого тут сказати. В інформації, яка була опублікована, йшлося про Білорусь, Білорусь спростувала, тут нічого додати", - заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Що саме спростували в Білорусі - не зрозуміло.

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