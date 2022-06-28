Українські розвідники успішно діють у російському тилу - ЗМІ

"Росіяни не знають, що трапилося. Часто вони не можуть повірити, що ми там були", - цитує The Sunday Times 25-річного сержанта елітного українського підрозділу з позивним "Красень".
За даними авторитетного лондонського видання, частина загадкових надзвичайних ситуацій, пожеж і вибухів на критичних об'єктах російської військової інфраструктури останніх місяців може бути прямим результатом успішної діяльності бійців елітного підрозділу "Шаман" - 10-го окремого загону спецпризначення, який входить до структури головного управління розвідки міноборони України. До нього беруть тих, хто проходить виснажливі випробування на стійкість і виживання. Бійці мають, серед іншого, навики в дайвінгу, стрибках з парашутом та альпінізмі.
Хоча інформація щодо конкретних цілей засекречена, газета вказує на низку успішних диверсій на російських нафтопереробних заводах, складах зброї та вузлах зв'язку. "Найцікавіші місії - це робота в тилу ворога. Закладання вибухівки за лінією фронту, за лінією кордону", - цитує видання іншого бійця підрозділу. На деякі з цих таємних рейдів на території Росії, зазначає The Sunday Times, спецпризначенців уночі закидав гелікоптер, перетнувши кордон на низькій висоті.
Зазначається, що у минулому деякі бійці разом з американськими та британськими колегами брали участь в операціях в Афганістані. Під час виведення американського контингенту з Афганістану у серпні-вересні 2021 року західна преса вже відзначала відвагу та професіоналізм вояків українських елітних підрозділів, зокрема, після здійснення ними успішної операції з евакуації канадських перекладачів з території, що опинилася під владою "Талібану".
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"Це війна артилерії та авіації"
Окрім успішних місій на території Росії, бійці підрозділу "Шаман" від початку повномасштабних бойових дій у лютому залучені до найвідповідальніших місій і вдома. Як пише далі видання, з перших днів війни Росії проти України вони брали активну участь в обороні стратегічних об'єктів інфраструктури на Київщині, зокрема на летовищі Гостомеля та в районі Чорнобильській АЕС, і значною мірою завадили подальшому просуванню російських сил. Важливим для цього було розгортання їхніх сил у селі Мощун Бучанського району, де розвідникам вдалося завадити переходу російських підрозділів і техніки через річку Ірпінь.
Хоча ці бійці були краще, ніж деякі інші підрозділи українського війська, підготовлені до вторгнення РФ, лютневі події, як зізнався один з вояків, шокували і їх. Зокрема, першу годину боїв на летовищі Гостомеля розвідник назвав "хаосом".
Вояки українського елітного підрозділу відмінно навчені поводженню з провідними зразками західних озброєнь, зокрема роботі з протитанковими системами NLAW. Вони мають на озброєнні і британські бойові штурмові гвинтівки для спецпідрозділів FN SCAR. Але зараз цього замало.
У розмові з газетою українські розвідники, котрі вже мають за плечима багаторічний бойовий досвід, нарікнули на брак ресурсів і на те, що інтенсивність бойових дій зараз вимагає набагато більших обсягів постачань зброї, ніж те, що іде на фронт. Саме цим пояснюється зростання останніми тижнями кількості жертв з українського боку, які, як пише газета, вже наближаються до зрівняння з втратами російської сторони. Розвідники зізналися, що половина їхніх товаришів загинула останніми тижнями у бойових діях на Донбасі. "Це війна артилерії та авіації. Нам потрібно і те, і інше", - каже один з бійців.
Попри складну ситуацію на фронті, бойовий дух українських розвідників залишається незламним. "У них (російських нападників - Ред.) набагато більше артилерії, але дуже низький моральний дух, вони не можуть вступати у бій один на один", - підсумовує український розвідник.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Черговий літак із військовою допомогою Україні
Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця М777
Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Танки Т-72
Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню БМ-21
Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Зенітно-ракетний комплекс С-300
Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone
Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самохідна артилерійська установка PzH 2000
Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire
Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця FH70
Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Бойові безпілотники Switchblade
Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню HIMARS
Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.
Автор: Віталій Кропман