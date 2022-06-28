Українські розвідники успішно діють у російському тилу - ЗМІ

"Росіяни не знають, що трапилося. Часто вони не можуть повірити, що ми там були", - цитує The Sunday Times 25-річного сержанта елітного українського підрозділу з позивним "Красень".

За даними авторитетного лондонського видання, частина загадкових надзвичайних ситуацій, пожеж і вибухів на критичних об'єктах російської військової інфраструктури останніх місяців може бути прямим результатом успішної діяльності бійців елітного підрозділу "Шаман" - 10-го окремого загону спецпризначення, який входить до структури головного управління розвідки міноборони України. До нього беруть тих, хто проходить виснажливі випробування на стійкість і виживання. Бійці мають, серед іншого, навики в дайвінгу, стрибках з парашутом та альпінізмі.

Хоча інформація щодо конкретних цілей засекречена, газета вказує на низку успішних диверсій на російських нафтопереробних заводах, складах зброї та вузлах зв'язку. "Найцікавіші місії - це робота в тилу ворога. Закладання вибухівки за лінією фронту, за лінією кордону", - цитує видання іншого бійця підрозділу. На деякі з цих таємних рейдів на території Росії, зазначає The Sunday Times, спецпризначенців уночі закидав гелікоптер, перетнувши кордон на низькій висоті.

Зазначається, що у минулому деякі бійці разом з американськими та британськими колегами брали участь в операціях в Афганістані. Під час виведення американського контингенту з Афганістану у серпні-вересні 2021 року західна преса вже відзначала відвагу та професіоналізм вояків українських елітних підрозділів, зокрема, після здійснення ними успішної операції з евакуації канадських перекладачів з території, що опинилася під владою "Талібану".

Читайте також: Хто та які системи озброєнь постачає Україні

"Це війна артилерії та авіації"

Окрім успішних місій на території Росії, бійці підрозділу "Шаман" від початку повномасштабних бойових дій у лютому залучені до найвідповідальніших місій і вдома. Як пише далі видання, з перших днів війни Росії проти України вони брали активну участь в обороні стратегічних об'єктів інфраструктури на Київщині, зокрема на летовищі Гостомеля та в районі Чорнобильській АЕС, і значною мірою завадили подальшому просуванню російських сил. Важливим для цього було розгортання їхніх сил у селі Мощун Бучанського району, де розвідникам вдалося завадити переходу російських підрозділів і техніки через річку Ірпінь.

Хоча ці бійці були краще, ніж деякі інші підрозділи українського війська, підготовлені до вторгнення РФ, лютневі події, як зізнався один з вояків, шокували і їх. Зокрема, першу годину боїв на летовищі Гостомеля розвідник назвав "хаосом".

Вояки українського елітного підрозділу відмінно навчені поводженню з провідними зразками західних озброєнь, зокрема роботі з протитанковими системами NLAW. Вони мають на озброєнні і британські бойові штурмові гвинтівки для спецпідрозділів FN SCAR. Але зараз цього замало.

Дивитись відео 03:04 Що думають про війну та Путіна українські військові на передовій (17.06.2022)

У розмові з газетою українські розвідники, котрі вже мають за плечима багаторічний бойовий досвід, нарікнули на брак ресурсів і на те, що інтенсивність бойових дій зараз вимагає набагато більших обсягів постачань зброї, ніж те, що іде на фронт. Саме цим пояснюється зростання останніми тижнями кількості жертв з українського боку, які, як пише газета, вже наближаються до зрівняння з втратами російської сторони. Розвідники зізналися, що половина їхніх товаришів загинула останніми тижнями у бойових діях на Донбасі. "Це війна артилерії та авіації. Нам потрібно і те, і інше", - каже один з бійців.

Попри складну ситуацію на фронті, бойовий дух українських розвідників залишається незламним. "У них (російських нападників - Ред.) набагато більше артилерії, але дуже низький моральний дух, вони не можуть вступати у бій один на один", - підсумовує український розвідник.