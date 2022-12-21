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Державна дума РосіїФото: Getty Images/AFP/M. Antonov
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії за диверсійну діяльність загрожуватиме довічне

Олена Перепадя
24 хв. тому

Позбавлення волі довічно загрожуватиме в Росії за створення диверсійного угруповання і проходження навчання для здійснення диверсії.

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Державна дума РФ на тлі війни проти України ухвалила у третьому, остаточному читанні законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності. "За схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", - ідеться у повідомленні Держдуми в середу, 21 грудня. 

Довічне ув'язнення загрожуватиме за створення диверсійного угруповання і проходження навчання для здійснення диверсії. За участь у диверсійному угрупованні суд зможе призначити до 10 років позбавлення волі, а за "пособництво у вчиненні диверсії" - від 10 до 20 років.

Законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу РФ був внесений у Держдуму 8 грудня, його ухвалення підтримали усі парламентські фракції. Після схвалення Радою федерації та підписання президентом зміни набудуть чинності.

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