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Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У
Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50УФото: picture alliance/dpa/A. Denisov
КонфліктиБілорусь

У Білорусі повідомили про вибухи на аеродромі "Мачулищі"

Олександр Куницький
2 год. тому

На аеродромі поблизу Мінська сталися два вибухи. Пошкоджень, ймовірно, зазнав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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На території білоруського військового аеродрому "Мачулищі" поблизу Мінська, звідки злітають російські винищувачі, ранком неділі, 26 лютого, сталися два вибухи.

Як повідомляє об'єднання колишніх силовиків ByPol, внаслідок інциденту пошкоджений, зокрема, російський військово-транспортний літак.

За даними аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн", метою атаки був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який "міг отримати деякі пошкодження". "Зокрема, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - пишуть аналітики.

Місцеві жителі в районі аеродрому спостерігають велику кількість військових та екіпажі дорожньої автоінспекції Білорусі, які перевіряють всі автомобілі, що проїжджають. Також околиці аеродрому патрулює вертоліт, а на землі пошуки проводить загін міліції особливого призначення (ОМОН). 

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Згодом у ByPol також заявили, що був підірваний А-50 - під час роботи біля нього снігоприбиральної техніки. Постраждали нібито передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. "Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", - йдеться у повідомленні та припускається, що це - робота білоруських партизанів.

Офіційної інформації про вибухи в районі аеродрому нині немає.

Білоруський аеропорт "Мачулищі" використовує РФ, розміщуючи там свої літаки. З летовища піднімається у повітря російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У, призначений для виявлення і супроводу повітряних та надводних цілей, а також для управління винищувачами та бомбардувальниками. Також з "Мачулищів" регулярно злітають російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Під час їхнього перебування у повітрі в Україні оголошується повітряна тривога.

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