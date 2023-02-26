У Білорусі повідомили про вибухи на аеродромі "Мачулищі"

На території білоруського військового аеродрому "Мачулищі" поблизу Мінська, звідки злітають російські винищувачі, ранком неділі, 26 лютого, сталися два вибухи.

Як повідомляє об'єднання колишніх силовиків ByPol, внаслідок інциденту пошкоджений, зокрема, російський військово-транспортний літак.

За даними аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн", метою атаки був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який "міг отримати деякі пошкодження". "Зокрема, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - пишуть аналітики.

Місцеві жителі в районі аеродрому спостерігають велику кількість військових та екіпажі дорожньої автоінспекції Білорусі, які перевіряють всі автомобілі, що проїжджають. Також околиці аеродрому патрулює вертоліт, а на землі пошуки проводить загін міліції особливого призначення (ОМОН).

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Згодом у ByPol також заявили, що був підірваний А-50 - під час роботи біля нього снігоприбиральної техніки. Постраждали нібито передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. "Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", - йдеться у повідомленні та припускається, що це - робота білоруських партизанів.

Офіційної інформації про вибухи в районі аеродрому нині немає.

Білоруський аеропорт "Мачулищі" використовує РФ, розміщуючи там свої літаки. З летовища піднімається у повітря російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У, призначений для виявлення і супроводу повітряних та надводних цілей, а також для управління винищувачами та бомбардувальниками. Також з "Мачулищів" регулярно злітають російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Під час їхнього перебування у повітрі в Україні оголошується повітряна тривога.

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