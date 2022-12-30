РФ скоротила кількість літаків на аеродромі "Енгельс" - ЗМІ

Після вибухів на авіабазі "Енгельс" Росія суттєво скоротила кількість бойових літаків на летовищі. На cупутникових знімках від 29 грудня на аеродромі зафіксовано лише 11 бомбардувальників, пише видання The Drive.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Росія суттєво скоротила кількість бойових літаків на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області після вибухів на летовищі, повідомило в ніч на п'ятницю, 30 грудня, The War Zone - спеціалізований підрозділ американського видання The Drive, проаналізувавши супутникові знімки.

Так, на фотографіях від 29 грудня на аеродромі видно лише 11 бомбардувальників, тоді як 29 листопада супутники зафіксували наявність 26 літаків. Така ситуація пов'язана з імовірними "неодноразовими спробами України завдати ударів по авіабазі, а також настанням холодних погодних умов", зазначає видання. Україна офіційно не підтверджує, але й не спростовує свою причетність до вибухів на "Енгельсі".

При цьому журналісти на знімках не виявили пошкоджень після ймовірних атак дронів 26 і 29 грудня.

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Вибухи на "Енгельсі"

Аеродром "Енгельс" слугує базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 та Ту-95, з яких росіяни обстрілюють територію України крилатими ракетами повітряного базування типу Х-55/555 та Х-101.

Міністерство оборони РФ повідомило, що летовище вже тричі за грудень атакували дронами. Як стверджує російське оборонне відомство, це зробили "українськими реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва".

База стратегічної авіації РФ "Енгельс" в Саратовській області РФ знаходиться за понад 600 кілометрів від українського кордону.

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