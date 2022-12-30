  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російські бомбардувальники на аеродромі "Енгельс" (архівне фото)
Російські бомбардувальники на аеродромі "Енгельс" (архівне фото)Фото: Maxar Technologies/REUTERS
КонфліктиРосійська Федерація

РФ скоротила кількість літаків на аеродромі "Енгельс" - ЗМІ

Олександр Куницький
2 год. тому

Після вибухів на авіабазі "Енгельс" Росія суттєво скоротила кількість бойових літаків на летовищі. На cупутникових знімках від 29 грудня на аеродромі зафіксовано лише 11 бомбардувальників, пише видання The Drive.

https://p.dw.com/p/4LaD8

Росія суттєво скоротила кількість бойових літаків на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області після вибухів на летовищі, повідомило в ніч на п'ятницю, 30 грудня, The War Zone - спеціалізований підрозділ американського видання The Drive, проаналізувавши супутникові знімки.

Так, на фотографіях від 29 грудня на аеродромі видно лише 11 бомбардувальників, тоді як 29 листопада супутники зафіксували наявність 26 літаків. Така ситуація пов'язана з імовірними "неодноразовими спробами України завдати ударів по авіабазі, а також настанням холодних погодних умов", зазначає видання. Україна офіційно не підтверджує, але й не спростовує свою причетність до вибухів на "Енгельсі".

При цьому журналісти на знімках не виявили пошкоджень після ймовірних атак дронів 26 і 29 грудня.

Читайте також: NYT дізналася подробиці атак по аеродромах у РФ

Вибухи на "Енгельсі"

Аеродром "Енгельс" слугує базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 та Ту-95, з яких росіяни обстрілюють територію України крилатими ракетами повітряного базування типу Х-55/555 та Х-101.

Міністерство оборони РФ повідомило, що летовище вже тричі за грудень атакували дронами.  Як стверджує російське оборонне відомство, це зробили "українськими реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва".

База стратегічної авіації РФ "Енгельс" в Саратовській області РФ знаходиться за понад 600 кілометрів від українського кордону.

Читайте також: Удосконалені радянські дрони? Що відомо про вибухи на російських аеродромах

ЗСУ проти дронів-камікадзе в Миколаєві

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові після звільнення з полону

Під час війни зникли безвісти 15 тисяч українців

Суспільство3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Плакати з прапором України в Гамбурзі

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Конфлікти11 год. тому
Робота українського ППО над Києвом вранці 29 грудня 2022 року

Як Україна пережили десяту ракетну атаку з боку Росії

Як Україна пережили десяту ракетну атаку з боку Росії

Конфлікти29 грудня 2022 р.
Ben Hodges | Der frühere US-General und Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa

Прогноз від Ходжеса: Україна звільнить Крим до кінця літа

Прогноз від Ходжеса: Україна звільнить Крим до кінця літа

Політика29 грудня 2022 р.01:32 хв.
external

Прогнози про війну: що справдилося і чого чекати в 2023?

Прогнози про війну: що справдилося і чого чекати в 2023?

Політика29 грудня 2022 р.15:32 хв.
За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика29 грудня 2022 р.
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти28 грудня 2022 р.19 фото
На головну сторінку