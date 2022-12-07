У Білорусі вводять смертну кару за "зраду державі"

Законопроєкт про смертну кару за держзраду вже ухвалено у першому читанні Палатою представників парламенту Білорусі. Згідно з ним, смертна кара може бути застосована до посадової особи або військовослужбовця.

Влада Білорусі має намір запровадити смертну кару за зраду державі. Відповідна норма міститься у законопроєкті "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", підтриманому Палатою представників парламенту Білорусі у першому читанні, йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Telegram-каналі пресслужби Палати у середу, 7 грудня. Згідно з нормативним актом, смертна кара може бути застосована до посадової особи або військовослужбовця в разі зради державі.

"З метою надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка займає державну посаду або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

У коментарі пресслужби Палати представників зазначається, що ухвалення проєкту закону дозволить "дієвіше реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на виявлення та протидію екстремістським і терористичним структурам, а також спробам іноземних спецслужб та організацій залучити білоруських громадян до діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".

Смертна кара за замах на тероризм

У травні правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про можливість страти за підготовку теракту.

"В якості виняткового заходу покарання допускається застосування страти - розстрілу - до скасування смертної кари - за злочини, передбачені частиною 2 статті 124 ("акт тероризму щодо представника іноземної держави або міжнародної організації"), частиною 3 статті 126 ("акт міжнародного тероризму "), частиною 3 статті 289 ("акт тероризму") та частиною 2 статті 359 ("акт тероризму щодо державного або громадського діяча") цього кодексу, або за пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжувальних обставин деякі інші особливо тяжкі злочини", - йдеться у законі.

Єдина у Європі

Білорусь - єдина країна в Європі, законодавство якої передбачає смертну кару як міру покарання. В останні десять років її застосовували рідко - по кілька разів на рік, але місцеві правозахисники не раз зазначали, що таке покарання може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.

Олександр Лукашенко в минулому заявляв, що не може викреслити страту із законодавства, оскільки це "воля народу", хоча востаннє держава дозволила офіційно голосувати з цього питання на референдумі 1996 року.