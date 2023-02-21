Росія планує "поглинути" Білорусь до 2030 року - ЗМІ

Під виглядом створення Союзної держави, РФ фактично хоче встановити повний контроль над Білоруссю, випливає з документа, отриманого журналістами.

Низка західних медіа, включаючи Yahoo News , Kyiv Independent і німецьку Süddeutsche Zeitung у вівторок 21 лютого, опублікували матеріали про плани Росії встановити повний контроль над Білоруссю до 2030 року. Основою для цих публікацій став 17-сторінковий документ, який, як повідомляється, був розроблений в адміністрації президента РФ.

Цей документ, датований літом 2021 року, містить план політичного, економічного та військового проникнення РФ в Білорусь. У ньому передбачена низка цілей: короткострокові, розраховані до 2022 року, середньострокові, до 2025 року і довгострокові, до 2030 року.

Довгостроковий план передбачає завершення створення Союзної держави двох країн до 2030 року. Домінувати в цьому об'єднанні буде Росія. Формально РФ і Білорусь вже є частинами Союзної держави, згідно з угодою 1999 року. Однак інтеграційні процеси за час від підписання угоди йшли дуже повільно.

ЗМІ, які отримали секретний документ, вважають, що в ньому йдеться радше про плани Росії анексувати Білорусь до 2030 року.

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Що сказано в документі?

Згідно з викладеними планами, цілями Росії є уніфікація законодавства, узгодження зовнішньої та оборонної політики двох країн, забезпечення російського контролю над політичною, економічною, культурною та медійною сферами Білорусі.

Зокрема, до 2025 року має бути підписана програма політичної інтеграції країн, до 2030 року - запроваджена єдина валюта, єдині митна та податкова системи, єдиний порядок експортного контролю.

"До 2030 року Росія має забезпечити "контроль над інформаційним простором" Білорусі та створити "єдиний культурний простір" і "спільний підхід до інтерпретації історії", йдеться в оприлюдненому документі", - пише Kyiv Independent. Також Росія збирається запровадити спрощену процедуру видачі паспортів РФ білорусам.

Також до кінця десятиріччя має бути досягнуто домінування російської мови над білоруською. "Згідно з офіційною статистикою, близько 54,1 відсотка білорусів вважають білоруську мову рідною, але лише 26 відсотка кажуть, що використовують її у повсякденному житті", - зауважують журналісти, зазначаючи, що ця мета вже фактично досягнута.

До 2030 року Росія також хоче контролювати зовнішню та оборонну політику Білорусі, державний кордон країни та мати дієві проросійські групи впливу. Завдяки значному розширенню військової присутності РФ в Білорусі в 2022 році, ця ціль вже також частково забезпечена.

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Наскільки автентичний документ?

Як Yahoo News, так і Süddeutsche Zeitung заявили, що поспілкувалися з аналітиками та експертами, які підтвердили автентичність документа. Yahoo News цитує неназваного західного чиновника, який заявив, що документ підготувало управління президента РФ з прикордонного співробітництва.

Цей підрозділ адміністрації російського президента було створено в жовтні 2018 року. За словами джерел, перед ним було поставлено завдання пропонувати нові стратегії досягнення стратегічних цілей Росії в Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Україні та Молдові.

За словами офіцера західної розвідки, над документом також працювали внутрішня, зовнішня та військова розвідки Росії, зауважує Kyiv Independent.

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