У Білорусі запровадили смертну кару за "зраду державі"

Мінськ, як раніше і Москва, запровадив кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сил. Крім того, Білорусь заохочує потенційних диверсантів "здавати" поплічників.

Палата представників (нижні палата парламенту - Ред.) Білорусі у вівторок, 21 лютого, ухвалила в другому читанні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, які, зокрема, передбачають запровадження смертної кари до державних посадовців та військовослужбовців, які вчинили злочин за статтею "зрада державі", повідомив Telegram Палати представників.

Під час розгляду цього законопроєкту у першому читанні, запровадження смертної кари обґрунтовували необхідністю "надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".

Відповідальність за "пропаганду тероризму" і "дискредитацію армії"

Інші зміни до кримінального законодавства Білорусі передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності людей, які готували диверсії, або напад на установи, що користуються міжнародним захистом, але вчасно повідомили про це державні органи, чим запобігли злочину.

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Також у країні запровадили кримінальну відповідальність за "пропаганду тероризму", щоб "запобігти поширенню інформації, що реабілітує тероризм" та не допустити "визнання практики та ідеології тероризму". Кримінальним злочином відтепер вважатиметься і вивіз з країни носіїв інформації "із секретами Республіки Білорусь або іноземних держав".

Затриманих за підозрою у вказаних злочинах а також шпигунстві, зраді державі, диверсії, тероризмі проти "державного або громадського діяча" відтепер зможуть утримувати до 10 діб, а висувати їм обвинувачення - протягом 20.

Крім того, в Білорусі, так само, як і в Росії, запровадили кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сили, інших військ та військових формувань.

Єдина у Європі

Білорусь - єдина країна в Європі, законодавство якої передбачає смертну кару як міру покарання. В останні десять років її застосовували рідко - кілька разів на рік, але місцеві правозахисники не раз зазначали, що таке покарання може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.

Олександр Лукашенко в минулому заявляв, що не може викреслити страту із законодавства, оскільки це "воля народу", хоча востаннє держава дозволила офіційно голосувати з цього питання на референдумі 1996 року.

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