  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко
Палата представників Білорусі запровадила смертну кари до державних посадовців та військовослужбовців, які вчинили злочин за статтею "зрада державі"Фото: Nikolai Petrov/EPA/picture alliance/dpa
Закон і правоБілорусь

У Білорусі запровадили смертну кару за "зраду державі"

Степан Смишляєв
17 год. тому

Мінськ, як раніше і Москва, запровадив кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сил. Крім того, Білорусь заохочує потенційних диверсантів "здавати" поплічників.

https://p.dw.com/p/4Nn7y

Палата представників (нижні палата парламенту - Ред.) Білорусі у вівторок, 21 лютого, ухвалила в другому читанні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, які, зокрема, передбачають запровадження смертної кари до державних посадовців та військовослужбовців, які вчинили злочин за статтею "зрада державі", повідомив Telegram Палати представників.

Під час розгляду цього законопроєкту у першому читанні, запровадження смертної кари обґрунтовували необхідністю "надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".

Відповідальність за "пропаганду тероризму" і "дискредитацію армії"

Інші зміни до кримінального законодавства Білорусі передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності людей, які готували диверсії, або напад на установи, що користуються міжнародним захистом, але вчасно повідомили про це державні органи, чим запобігли злочину.

Читайте також: Бобруйських "рейкових партизанів" заґратували на 22 роки

Також у країні запровадили кримінальну відповідальність за "пропаганду тероризму", щоб "запобігти поширенню інформації, що реабілітує тероризм" та не допустити "визнання практики та ідеології тероризму". Кримінальним злочином відтепер вважатиметься і вивіз з країни носіїв інформації "із секретами Республіки Білорусь або іноземних держав".

Затриманих за підозрою у вказаних злочинах а також шпигунстві, зраді державі, диверсії, тероризмі проти "державного або громадського діяча" відтепер зможуть утримувати до 10 діб, а висувати їм обвинувачення - протягом 20.

Крім того, в Білорусі, так само, як і в Росії, запровадили кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сили, інших військ та військових формувань.

Єдина у Європі

Білорусь - єдина країна в Європі, законодавство якої передбачає смертну кару як міру покарання. В останні десять років її застосовували рідко - кілька разів на рік, але місцеві правозахисники не раз зазначали, що таке покарання може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.

Олександр Лукашенко в минулому заявляв, що не може викреслити страту із законодавства, оскільки це "воля народу", хоча востаннє держава дозволила офіційно голосувати з цього питання на референдумі 1996 року.

Читайте також: У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку теракту

Диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві

Мелоні: Питання передачі Києву літаків поки не розглядалося

Політика9 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

"Змагання артилерій". Як працюють українські мінометники

Конфлікти22 год. тому
Український герб на вагоні "Укрзалізниці"

Як "Укрзалізниця" позбавлятиметься радянської спадщини

Як "Укрзалізниця" позбавлятиметься радянської спадщини

Суспільство15 год. тому
Josep Borrell EU-außenbeauftragter

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

"Україна - це…": одне слово, з яким асоціюється Україна у ЄС

Політика16 год. тому01:13 хв.
external

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Бої за Бахмут: яка ситуація на фронті

Конфлікти16 год. тому03:57 хв.
Джо Байден приїхав до Києва не з порожніми руками, а з військовою допомогою на півмільярда доларів

"Москва не дочекається втоми Україною"

"Москва не дочекається втоми Україною"

Політика20 лютого 2023 р.
Байден та Зеленський у Києві

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Конфлікти20 лютого 2023 р.
На головну сторінку