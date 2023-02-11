Бобруйських "рейкових партизанів" заґратували на 22 роки

Суд у Білорусі засудив до тюремного ув'язнення двох "рейкових партизанів" з Бобруйська. Ще одного засудили за мовчання.

Могильовський обласний суд визнав трьох жителів Бобруйська винними у підготовці диверсії на залізничних коліях, повідомив у п'ятницю, 10 лютого, білоруський правозахисний центр "Вясна".

Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева засуджено до 22-х років ув'язнення за теракт, держзраду, участь в організації для здійснення терористичної діяльності та умисне виведення з ладу транспортного засобу чи засобів зв'язку. Фактично суд визнав їх винними у знищенні "двох релейних шаф на залізничному перегоні під Осиповичами".

Читайте також: Як білоруські "кіберпартизани" допомагають Україні у війні з Росією

Євгена Мінкевича засуджено до 1,5 року в'язниці за статтею про "неповідомлення про злочин", але його звільнили з-під варти у залі суду через відбуття ним частини цього терміну у СІЗО та на підставі амністії щодо решти строку. Суд над усіма трьома відбувався у закритому режимі.

Юнаків - Клімова, Аврамцева та Мінкевича - затримали в Білорусі наприкінці березня 2022 року. Під час затримання Клімова було поранено.

"Рейкова війна"

Дії, за які за ґрати потрапили чоловіки, зазвичай призводять до порушень у роботі семафорів на певних ділянках залізниці та зриву руху поїздів - у тому числі і потягів з озброєнням та військовою технікою ЗС РФ для війни в Україні. Навесні 2022 року такі потяги активно переганяли через територію Білорусі.

Читайте також: Чи є для добровольців із Білорусі місце в Україні після служби?

До такої тактики протистояння війні та режиму Олександра Лукашенка закликало білорусів об'єднання колишніх силовиків ByPol (визнане у Білорусі екстремістським формуванням. - Ред.). При цьому, стверджують у ByPol, такі акції не загрожують життю та здоров'ю білорусів, але завдають істотних збитків інфраструктурі білоруської залізниці.

Перші вироки "рейковим партизанам" суди в Білорусі почали виносити наприкінці грудня 2022 року.