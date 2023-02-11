Бобруйських "рейкових партизанів" заґратували на 22 роки
Анатолій Арні
31 хв. тому
Суд у Білорусі засудив до тюремного ув'язнення двох "рейкових партизанів" з Бобруйська. Ще одного засудили за мовчання.
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Могильовський обласний суд визнав трьох жителів Бобруйська винними у підготовці диверсії на залізничних коліях, повідомив у п'ятницю, 10 лютого, білоруський правозахисний центр "Вясна".
Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева засуджено до 22-х років ув'язнення за теракт, держзраду, участь в організації для здійснення терористичної діяльності та умисне виведення з ладу транспортного засобу чи засобів зв'язку. Фактично суд визнав їх винними у знищенні "двох релейних шаф на залізничному перегоні під Осиповичами".
Євгена Мінкевича засуджено до 1,5 року в'язниці за статтею про "неповідомлення про злочин", але його звільнили з-під варти у залі суду через відбуття ним частини цього терміну у СІЗО та на підставі амністії щодо решти строку. Суд над усіма трьома відбувався у закритому режимі.
Юнаків - Клімова, Аврамцева та Мінкевича - затримали в Білорусі наприкінці березня 2022 року. Під час затримання Клімова було поранено.
До такої тактики протистояння війні та режиму Олександра Лукашенка закликало білорусів об'єднання колишніх силовиків ByPol (визнане у Білорусі екстремістським формуванням. - Ред.). При цьому, стверджують у ByPol, такі акції не загрожують життю та здоров'ю білорусів, але завдають істотних збитків інфраструктурі білоруської залізниці.
Перші вироки "рейковим партизанам" суди в Білорусі почали виносити наприкінці грудня 2022 року.
Диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні