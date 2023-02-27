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Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Папа Римський Франциск зустрічається з Віктором Орбаном під час останнього візиту в Угорщину у вересні 2021 рокуФото: VATICAN MEDIA via REUTERS
КонфліктиУгорщина

"Мирні переговори": Папа Римський хоче залучити Орбана - ЗМІ

Олександр Куницький
55 хв. тому

Під час візиту до Угорщини Папа Римський Франциск хоче переконати прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана допомогти з мирними переговорами між Україною та РФ, пише агенція AFP.

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Папа Римський Франциск у квітні відвідає Угорщину, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, а також із біженцями з України. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомляє  Vatican News.

Візит відбуватиметься з 28 до 30 квітня. Очікується, що одними з основних тем стануть війна Росії проти Україні та мігранти. При цьому, як стверджують ватиканські оглядачі, Папа Франциск, імовірно, сподівається, що Орбан, який підтримує тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, допоможе зіграти роль мирного посередника між Україною та РФ, пише агенція AFP. 

Папа Римський готовий зустрітися з Зеленським і Путіним

Папа Франциск неодноразово обіцяв зробити "все можливе", щоби покласти край війні РФ проти України, зокрема стати посередником у переговорах між Москвою і Києвом.

На початку лютого він заявив, що для цього готовий зустрітися з Путіним і з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами понтифіка, минулого року він так і не поїхав до Києва, бо не було змоги здійснити такий самий візит до Москви. 

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Угорщина готує візит Орбана в Україну

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто днями заявив, що нині готується перший від початку повномасштабної війни візит Орбана до України. В Офісі Зеленського підтвердили, що запрошення було. "Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав заступник керівника Офісу Ігор Жовква.

Угорщина давно займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт неодноразово погрожував заблокувати допомогу Європейського Союзу Україні чи санкції проти Росії, стверджуючи ніби вони мало допомогли зупинити війну і завдали більшої шкоди європейським економікам, ніж РФ. Утім, зрештою Угорщина завжди голосувала "за" санкції, хоч інколи й домагалася виключення з них певних осіб.

18 лютого Орбан вкотре звинуватив ЄС у затягуванні війни в Україні. На його думку, Євросоюз частково винен у продовженні війни, бо запроваджує санкції щодо РФ і надає Україні гроші та зброю замість того, щоби шукати "мирних переговорів" з Москвою.

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Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

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