Орбан знову звинуватив ЄС у затягуванні війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Європейський Союз частково винен у продовженні війни Росії проти України. Про це він сказав у щорічному зверненні до нації в суботу, 18 лютого, в Будапешті.

За словами Орбана, ЄС "роздмухував вогонь війни", запровадивши санкції щодо Росії та надавши Україні гроші та зброю, замість того, щоби шукати "мирних переговорів" з Москвою.



"Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні - це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша", - заявив Орбан. Війні в Україні була присвячена значна частина його звернення під гаслом "Мир і безпека", яке тривало майже годину, пише Associated Press.

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У ньому Орбан сказав, що Угорщина є "частиною західного світу, членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) і Європейського Союзу, де, крім неї, всі підтримують війну або, принаймні, роблять вигляд, що підтримують", а також, що попри надання гуманітарної підтримки Україні (військову допомогу вона не надає. - Ред.) та прийом біженців, Угорщина не припинить відносини з РФ, бо це "суперечило б її національним інтересам".

"Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", - заявив угорський прем'єр.

Угорщина давно займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт неодноразово погрожував заблокувати допомогу ЄС Україні чи санкції щодо РФ, стверджуючи ніби вони мало допомогли зупинити війну і завдали більшої шкоди європейським економікам, ніж Росії. Втім, зрештою Угорщина завжди голосувала "за" санкції, хоч інколи і домагалася виключення з них певних осіб.

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