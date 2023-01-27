Угорщина знову погрожує блокувати санкції ЄС проти РФ

Віктор Орбан, чия країна значною мірою залежить від постачань російського ядерного палива, заявив, що про санкції проти атомної енергетики "не може бути й мови".

Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які стосуватимуться атомної енергетики, заявив у п'ятницю, 27 січня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан державному радіо, повідомляє Reuters.

"Ми не дозволимо реалізувати план включення атомної енергетики в санкції, - сказав Орбан. - Про це не може бути й мови".

На угорській атомній електростанції "Пакш", побудованій за радянським проєктом, працює чотири невеликі реактори типу ВВЕР-440 загальною потужністю близько 2000 мегават. Ця АЕС виробляє до половини всієї електроенергії в країні, а ядерне паливо отримує з Росії, зазначає Reuters.

У серпні минулого року Угорщина дала Російській державній корпорації з атомної енергії "Росатом" дозвіл на будівництво на "Пакші" ще двох реакторів ВВЕР потужністю 1,2 гігавата кожен.

Україна вимагає санкцій проти "Росатома"

Україна вже неодноразово закликала до запровадження санкцій проти ядерного сектору Росії, зокрема проти "Росатома", який бере участь в управлінні окупованою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

Також на санкціях проти "Росатома" наполягає група країн Балтії та Польща. Проте, за словами одного з європейських дипломатів, з огляду на те, що кілька країн ЄС мають високу залежність від Росії у сфері ядерної енергетики, у цьому питанні дуже важко отримати одноголосну підтримку.

Угорщина вже не вперше блокує чи погрожує блокувати європейські санкції проти Росії та заходи на підтримку України.

Читайте також: Угорщина - центр російського шпигунства у ЄС?