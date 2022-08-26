"Росатому" дозволили збудувати блоки АЕС в Угорщині

Російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом" отримала дозвіл на будівництво п'ятого і шостого енергоблоків атомної електростанції (АЕС) "Пакш" в Угорщині. Національне управління з атомної енергії Угорщини повідомило 25 серпня про завершення адміністративної процедури щодо надання ліцензії на проведення робіт. Дозвіл видали на 10 років. Зведення блоків може розпочатися вже в жовтні.

АЕС "Пакш" побудували за радянськими технологіями у 1980-х роках. Це єдина атомна електростанція в Угорщині. Вона дає понад 40 відсотків енергії, що виробляється у країні.

У 2017 році Європейський Союз дав зелене світло російсько-угорському проєкту будівництва двох нових енергоблоків на АЕС "Пакш". У Європейській комісії визнали, що плани Угорщини не суперечать лінії Євросоюзу щодо підтримки конкуренції на внутрішніх ринках ЄС. "Під час нашого розслідування угорський уряд узяв на себе низку зобов'язань, які дають нам змогу дозволити ці інвестиції в рамках правил ЄС про державні інвестиції", - пояснювали тоді в Єврокомісії.

У липні цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з главою "Росатому" Олексієм Ліхачовим підтвердив, що Москва профінансує проєкт розширення АЕС, який оцінюється в 12,5 мільярда євро і який планувалося реалізувати на 80 відсотків за рахунок російського кредиту. Сіярто також заявив, що атомна енергетика не підпадає під санкції ЄС щодо Росії через війну в Україні.

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Південна Корея уклала угоду з "Росатомом" на понад два мільярди доларів

25 серпня стало відомо, що Південна Корея уклала угоду на понад два мільярди доларів з "дочкою" "Росатома", компанією ASE, на постачання компонентів для першої АЕС у Єгипті. Контракт між державною компанією Korea Hydro and Nuclear Power і ASE передбачає постачання обладнання, пов'язаного з турбінами, і будівельні роботи для станції.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджують, що переговори про співпрацю вели ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а перед укладенням контракту країна надала Сполученим Штатам Америки пояснення щодо своїх планів участі в проєкті і союзники підтримуватимуть тісні консультації під час роботи.

За словами старшого секретаря президента з економічних питань Чой Санг-мок, немає ймовірності, що технології, які постачає Південна Корея для проєкту, будуть суперечити міжнародним санкціям проти РФ. "Будь-яке питання може стикатися з різними невизначеностями, але наразі всі вони вирішені, і тому ми змогли завершити угоду", - заявив він.