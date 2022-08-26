  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
АЕС Пакш в Угорщині
АЕС Пакш в УгорщиніФото: Tibor Illyes/picture-alliance/dpa
ПолітикаУгорщина

"Росатому" дозволили збудувати блоки АЕС в Угорщині

Євгенія Наконечна | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Національне управління з атомної енергії Угорщини завершило процедуру ліцензування. "Росатом" отримав дозвіл на будівництво двох енергоблоків атомної електростанції "Пакш".

https://www.dw.com/uk/ugorsina-dozvolila-rosatomu-zbuduvati-bloki-aes-paks/a-62939952

Російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом" отримала дозвіл на будівництво п'ятого і шостого енергоблоків атомної електростанції (АЕС) "Пакш" в Угорщині. Національне управління з атомної енергії Угорщини повідомило 25 серпня про завершення адміністративної процедури щодо надання ліцензії на проведення робіт. Дозвіл видали на 10 років. Зведення блоків може розпочатися вже в жовтні.

АЕС "Пакш" побудували за радянськими технологіями у 1980-х роках. Це єдина атомна електростанція в Угорщині. Вона дає понад 40 відсотків енергії, що виробляється у країні.

У 2017 році Європейський Союз дав зелене світло російсько-угорському проєкту будівництва двох нових енергоблоків на АЕС "Пакш". У Європейській комісії визнали, що плани Угорщини не суперечать лінії Євросоюзу щодо підтримки конкуренції на внутрішніх ринках ЄС. "Під час нашого розслідування угорський уряд узяв на себе низку зобов'язань, які дають нам змогу дозволити ці інвестиції в рамках правил ЄС про державні інвестиції", - пояснювали тоді в Єврокомісії. 

У липні цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з главою "Росатому" Олексієм Ліхачовим підтвердив, що Москва профінансує проєкт розширення АЕС, який оцінюється в 12,5 мільярда євро і який планувалося реалізувати на 80 відсотків за рахунок російського кредиту. Сіярто також заявив, що атомна енергетика не підпадає під санкції ЄС щодо Росії через війну в Україні.

Читайте також: Угорщина проти запровадження візових обмежень для росіян

Південна Корея уклала угоду з "Росатомом" на понад два мільярди доларів

25 серпня стало відомо, що Південна Корея уклала угоду на понад два мільярди доларів з "дочкою" "Росатома", компанією ASE, на постачання компонентів для першої АЕС у Єгипті. Контракт між державною компанією Korea Hydro and Nuclear Power і ASE передбачає постачання обладнання, пов'язаного з турбінами, і будівельні роботи для станції.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджують, що переговори про співпрацю вели ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а перед укладенням контракту країна надала Сполученим Штатам Америки пояснення щодо своїх планів участі в проєкті і союзники підтримуватимуть тісні консультації під час роботи.

За словами старшого секретаря президента з економічних питань Чой Санг-мок, немає ймовірності, що технології, які постачає Південна Корея для проєкту, будуть суперечити міжнародним санкціям проти РФ. "Будь-яке питання може стикатися з різними невизначеностями, але наразі всі вони вирішені, і тому ми змогли завершити угоду", - заявив він.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує Росію в Європі?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Кордон із ЄС

Україна отримає "митний безвіз" із ЄС цього року - Шмигаль

Політика
3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український військовий на Донбасі, липень 2022 року

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Конфлікти
4 год. тому
Демонстранти у Багдаді палять прапор США, вересень 2016 року

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Політика
7 год. тому
Зруйнований житловий будинок у Бородянці під Києвом

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Конфлікти
2 год. тому
13 фото
Волонтерки "Кухарської сотні Приірпіння" готують їжу для військових

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Суспільство
3 год. тому
На початку 2022 року в Україні було 21090 захисних споруд цивільного захисту

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Політика
9 год. тому
Євро вперше за два десятиліття впав нижче долара

Чому євро, дешевший за долар, є великою проблемою

Чому євро, дешевший за долар, є великою проблемою

Економіка
21 год. тому
На головну сторінку