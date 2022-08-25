Сеул уклав угоду з "Росатомом" на понад два мільярди доларів

183-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 25 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 25 серпня (час київський).

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У ЄС засудили обстріл Росією 24 серпня залізничної станції Чаплине на Дніпропетровщині та попередили, що "винні в російському ракетному терорі будуть притягнуті до відповідальності". "ЄС рішуче засуджує черговий жахливий напад Росії на мирних жителів", - написав у Twitter Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у день, коли кількість загиблих у результаті удару РФ зросла до 25 людей. Серед них - двоє дітей.

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Південна Корея уклала угоду з донькою "Росатома" на понад два мільярди доларів

Південна Корея уклала угоду на 2,25 мільярда доларів з "дочкою" російської державної компанії "Росатом", компанією ASE, на постачання компонентів для першої в Єгипті атомної електростанції (АЕС), повідомляє агенція Аssociated Press. Контракт між державною компанією Korea Hydro and Nuclear Power і ASE передбачає постачання обладнання, пов'язаного з турбінами, і будівельні роботи для АЕС.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджують, що переговори про співпрацю вели ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а перед укладенням контракту країна надала Сполученим Штатам пояснення щодо своїх планів участі в проєкті і союзники підтримуватимуть тісні консультації під час роботи.

За словами старшого секретаря президента з економічних питань Чой Санг-мок, немає ймовірності, що технології, які постачає Південна Корея для проєкту, будуть суперечити міжнародним санкціям проти Росії. "Будь-яке питання може стикатися з різними невизначеностями, але наразі всі вони вирішені, і тому ми змогли завершити угоду", - заявив він.

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Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини задокументувало дані про загибель 5587 і поранення 7890 цивільних осіб від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже тисяча постраждалих - діти, повідомила на пресконференції верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. При цьому вона додала, що реальна кількість жертв серед цивільного населення є набагато вищою, ніж задокументована.

"Міжнародна спільнота має наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини", - цитує її агентство AFP. Бачелет закликала президента РФ Володимира Путіна припинити збройний напад на Україну, зазначивши, що за шість "неймовірно жахливих місяців" 6,8 мільйона українців були змушені покинути свою країну, а "мільйони інших стали внутрішньо переміщеними особами.

Окремо вона закликала демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію, адже бойові дії довкола неї створюють "немислимі ризики для мирного населення та довкілля".

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Великобританія поділиться з Україною технічним досвідом для відновлення інфраструктури та транспортної мережі, зруйнованої через вторгнення Росії, заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс, повідомляє Reuters. В рамках нового пакету підтримки британські експерти запропонують технічні знання з реконструкції аеропортів, злітно-посадкових смуг і портів, а також допоможуть українцям визначити можливості для навчання авіаційного персоналу.

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Глава німецького МЗС не бачить сенсу в переговорах із Росією

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що в нинішній ситуації немає сенсу вести з Росією будь-які переговори щодо припинення війни проти України.

Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Вона пояснила, що Москва навіть не хоче "дійсно активно вести переговори про гуманітарні коридори", тож у такій ситуації не лишається іншого шляху, крім як продовжувати "підтримувати Україну постачанням зброї". Бербок визнала, що на початку війни німецький уряд був нерішучим у питанні передачі озброєнь, але тепер потрібні швидкі, додаткові поставки восени, "щоб українці змогли захищатися".- За її словами, постачання зброї з Німеччини в Україну йдуть "тонкою межею" через "абсолютний дефіцит власних запасів".

Читайте детальніше: Міністерка закордонних справ Німеччини не бачить сенсу в переговорах із РФ

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З початку року понад тисяча громадян РФ подали в Німеччині клопотання про отримання статусу політичного біженця, з них понад 800 - після початку війни в Україні. Про це повідомило Федеральне відомство ФРН у справах міграції та біженців у відповідь на запит DW. Кількість заявок поступово зростає: у березні надійшло 137, у травні - 179, в липні - 192. Для порівняння: в грудні 2021 року клопотання подали 96 росіян, а в січні цього року - 102.

За останні пів року такий статус надали в 11 відсотках розглянутих випадків.

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Збитки інфраструктури села Мотижин на Київщині від війни складають 275 мільйонів гривень. Російські війська зайшли туди на третій день повномасштабної війни та контролювали село впродовж місяця. За даними Київської школи економіки (КSE), зібраними з оцифрованих високоточних знімків із дронів, від обстрілів у Мотижині зруйновані та пошкоджені 527 споруд. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд: постраждали домівки 400 мешканців на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що збитки інфраструктурі Бучі оцінюють у понад п'ять мільярдів гривень, а збитки Гостомелю від війни сягають майже 10 мільярдів гривень.

За даними КSE, обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури складає понад 100 мільярдів доларів, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів - майже 200 мільярдів.

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Велика кількість повітряних тривог у День незалежності України 24 серпня зумовлена тим, що війська РФ здійснювали багато імітаційних вильотів літаків. "Вчора, попри те, що була велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність: більше 200 вильотів", - повідомив на брифінгу речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, за добу зафіксовано вісім "прильотів" ракет. Крім того, російські літаки імітували ймовірне нанесення ракетних ударів.

Зараз довкола кордонів України знаходиться угруповання понад 400 російських бойових літаків і 360 вертольотів, з яких понад 150 - ударні. Протягом доби 24 серпня зенітно-ракетні підрозділи повітряних сил ЗСУ збили два російських вертольоти Ка-52 і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку РФ у майбутньому, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир'я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", - сказав він в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

На його переконання, Німеччині та іншим країнам Європейського Союзу переговорний процес сьогодні невигідний, оскільки це спровокує Росію на зухвалішу поведінку в економічному, політичному та дипломатичному плані. "Цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час", - наголосив Подоляк. Він вважає, що починати розмови щодо переговорів можна буде лише тоді, коли РФ зневіриться в можливості дотиснути Україну військовим шляхом: "Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну".

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Офіс генерального прокурора України заявляє, що понад 300 мільйонів гривень сина експрезидента Віктора Януковича віддали Збройним силам України. "Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100 відсотків акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента", - сказано в повідомленні. За даними прокуратури, працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів фінустанови, які мали злочинне походження. Їх арештували, а суд постановив передати їх Головному управлінню розвідки міністерства оборони України. "Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

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Начальник української розвідки: У війні вже розпочався переломний момент

У війні, розв'язаній Росією проти України, вже розпочався переломний момент, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону. На його переконання, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи протиповітряної оборони не такі вже й хороші, і армія РФ не здатна захистити окуповані території. "Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна - це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався", - цитує Буданова пресслужба ГУР.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що до кінця року українці матимуть "хороші новини". "Я обізнаний або добре проінформований оптиміст, тому маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього нашого українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемоги (…) У нас вже є перемоги, але нам хочеться більше і більше. Тому я маю надію, що ми побачимо ці перемоги", - сказав він в інтерв'ю Військовому телебаченню до Дня незалежності України. При цьому прогнозувати строки завершення війни Резніков не став. "Це все одно будуть тільки мої припущення. Тому що дуже багато чинників, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо, питання - коли і якою ціною. Ми сьогодні маємо шанси перемогти скоріше і дешевше з точки зору українських втрат завдяки партнерському альянсу", - сказав він, маючи на увазі, в тому числі, отримання нового озброєння.

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов порадив українцям готуватися до затяжної війни. "Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода" 24 серпня.

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США поки не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів, але продовжують про це дискутувати на переговорах. Про це журналістам повідомив заступник американського міністра оборони з політичних питань Колін Каль. Наразі Сполучені Штати зосереджені на тому, щоби українці могли застосовувати наявні в них літаки для впливу на хід війни, додав він.

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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило скасував участь у міжконфесійній зустрічі в Казахстані у вересні, на якій він мав зустрітися з Папою Римським Франциском, повідомляє агентство Associated Press.

Читайте також: Папа Римський хоче скоротити поїздки через здоров'я, але Київ планує відвідати

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Швейцарія збирається скоротити споживання газу. Як повідомляють місцеві ЗМІ, згідно з рішенням швейцарського уряду, споживання газу планують знизити на 15 відсотків у період з жовтня цього року до березня наступного в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років.

Читайте також: Країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків

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Розвідка: Російські БТР стоять в 60 метрах від реактора ЗАЕС

Російські підрозділи розташували військову техніку, зокрема бронетранспортери, в межах 60 метрів від реактора п'ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті.

Солдат РФ біля ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

"Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та арками-проїздами", - йдеться в повідомленні. На супутникових знімках, зроблених 21 серпня, які оприлюднила розвідка, видно як мінімум п'ять транспортних засобів, розташованих поблизу енергоблоку.

Читайте детальніше: РФ розташувала БТР в 60 метрах від реактора на Запорізькій АЕС - розвідка

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Внаслідок двох ракетних ударів РФ по Шепетівському району 24 серпня вибуховою хвилею вибило вікна та двері в цивільних будинках і школі, за медичною допомогою звернулися троє людей, серед яких двоє дітей. "У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Наступного тижня Google розпочне у Польщі, Словаччині та Чехії місячну кампанію протидії дезінформації про українських біженців, повідомляє агенція Reuters. У рамках проєкту на YouTube, Twitter, TikTok і Facebook в рекламних слотах демонструватимуть 90-секундні ролики, розроблені психологами з університетів Великобританії у співпраці з дочірньою компанією Google Jigsaw.

Ці ролики покликані допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію та спроби вказати на "цапа-відбувайла" в заголовках новин. "Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато людей будуть заперечувати, але те, що ви можете передбачити, - це методи, які будуть використані для поширення дезінформації, як у випадку з українською кризою", - розповів один із авторів кампанії Джон Розенбек. За словами керівниці відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг, це експеримент, який у подальшому може бути розповсюджений і на інші країни.

++09.56++

Чаплине: Пошукові роботи на залізниці завершили, кількість загиблих зросла

В селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станціїв День незалежності України загинули 25 осіб. Двоє з них - діти: 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, шестирічний - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа.

++09.41++

У Німеччині тисячі вийшли на акції до Дня незалежності України

У День незалежності України, 24 серпня, через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії, тисячі людей вийшли у ​​Німеччині на демонстрації проти війни.

Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В акції у Берліні, за даними поліції, взяли участь близько 3500 людей. Демонстранти з українськими прапорами провели піший "парад свободи" та молитву за мир в Україні. У Франкфурті-на-Майні також вийшли тисячі людей, а в Майнці демонстранти на знак солідарності з Україною вишикувалися в живий ланцюг.

Читайте детальніше: У Німеччині тисячі вийшли на акції підтримки до Дня незалежності України

++09.19++

Повітряна тривога в День незалежності України 24 серпня, за підрахунками ЗМІ, лунала сумарно 189 разів, що є рекордом за пів року повномасштабної війни. В різних регіонах вона тривала за добу сумарно від трьох до 14 годин. У Києві сигнал тривоги вмикався сім разів.

Читайте також: Під виття тривожних сирен: як Київ відзначив День незалежності

++08.56++

Надвечір 24 серпня солдати РФ атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар був спрямований на портову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються. Постраждалих немає.

Вночі 25 серпня Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, росіяни били ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор, але попередньо жертв немає. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++08.35++

Вночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. "У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки! Усі у лікарні", - повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У селищі Чаплине тривають пошуково-рятувальні роботи. "Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - шести та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", - написав Резніченко у Telegram.

++08.23++

Канада поверне п'ять турбін для "Північного потоку"

Канада планує повернути п'ять турбін для газопроводу "Північний потік" попри те, що російський "Газпром" уже відмовився прийняти одну турбіну, яку раніше повернули Німеччині.

Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вважає, що РФ скористалася її початковою відмовою повернути турбіну, щоби перекласти провину за брак енергії в Європі на санкції проти Росії. "Канада не хоче давати жодного приводу (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну, щоби він міг використати як зброю потік енергії до Європи", - наголосила Жолі.

Читайте детальніше: Канада має намір повернути п'ять турбін для "Північного потоку"

++08.00++

Вночі російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. "Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об'єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, інші вибухи, які чули жителі регіону - робота протиповітряної оборони.

++07.50++

Збройні сили України відбили наступи російських військ на кількох напрямах, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема, на Слов'янському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії в районі Пасіка - Долина, на Бахмутському - в районі Травневе - Кодема, на Авдіївському - в районі Піски - Первомайське.

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах. Також вони наносили удари за допомогою авіації. Корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство та наносити удари по об'єктах в глибині території України.

++07.29++

Чаплине: Кількість загиблих на залізничній станції зросла до 21

Кількість жертв ракетного удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня зросла до 22. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 182-го дня війни.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що один загиблий - 11-річний хлопчик, тіло якого дістали з-під завалів приватного будинку, в який влучила російська ракета. 21 людина загинула внаслідок удару РФ по залізничній станції, ще 22 поранені. Пошуково-рятувальні роботи на станції тривають.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар Росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями. "Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських чиновників", - написав він у Twitter в ніч на четвер.