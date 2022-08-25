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Залізничні об'єкти - одна з мішеней РФ. На фото - знищений в Маріуполі в квітні потяг.
Залізничні об'єкти - одна з мішеней РФ. На фото - знищений в Маріуполі в квітні потяг.Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Чаплине: На залізниці завершили пошук, число загиблих зросло

Степан Смишляєв
3 год. тому

Через обстріли житлового сектора та залізничної станції селища Чаплине на Дніпропетровщині, по яких Росія нанесла кілька ракетних ударів 24 серпня, загинули 25 людей, ще 31 поранені.

https://www.dw.com/uk/capline-posukovi-roboti-na-zaliznici-zaversili-kilkist-zagiblih-zrosla/a-62922334

В селищі Чаплине Дніпропетровської області, по житловому сектору та залізничній станції якого російська армія нанесла кілька ударів у День незалежності України, в четвер, 25 серпня, завершили рятувально-пошукові роботи.

"Загинуло 25 осіб, з них двоє - діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна шестирічна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", - повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. 

Вдень 24 серпня російська ракета знищила приватний будинок у Чаплиному. Під завалами опинилася жінка та двоє дітей. Її та 13-річного хлопчика вдалося врятувати. Пізніше армія РФ нанесла нові удари чотирма ракетами, які пошкодили господарчі будівлі залізниці та залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. "Чаплине - наш біль сьогодні (…) Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили" - заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 24 серпня.

Порушення звичаїв війни і звірство

Після атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Росія продовжує вбивати мирне українське населення. "Як наголосив президент Володимир Зеленський на Раді безпеки ООН: терористичну Росію потрібно зупинити зараз, поки вона не вбила більше людей в Україні та за її межами", - написав він у Twitter.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар Росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями. "Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських чиновників", - написав він у Twitter.

Сумні рекорди Дня незалежності

24 серпня, за підрахунками ЗМІ, в Україні сигнали повітряної тривоги лунали 189 разів, що стало абсолютним рекордом за пів року повномасштабної війни.

Найчастіше тривоги оголошували в Полтавській та Кіровоградській областях - 12 разів. По 11 разів вони були в Запорізькій та Дніпропетровській областях, по 10 - у Харківській та Черкаській. У Києві пролунало сім тривог сумарною тривалістю понад сім годин.

Окрім атак на Чаплине, Росія також нанесла ракетні удари по військовому об'єкту в Миргороді Полтавської області. Декілька повітряних цілей в різних регіонах знищили українські системи протиповітряної оборони.

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