Чаплине: На залізниці завершили пошук, число загиблих зросло

Через обстріли житлового сектора та залізничної станції селища Чаплине на Дніпропетровщині, по яких Росія нанесла кілька ракетних ударів 24 серпня, загинули 25 людей, ще 31 поранені.

В селищі Чаплине Дніпропетровської області, по житловому сектору та залізничній станції якого російська армія нанесла кілька ударів у День незалежності України, в четвер, 25 серпня, завершили рятувально-пошукові роботи.

"Загинуло 25 осіб, з них двоє - діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна шестирічна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", - повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Вдень 24 серпня російська ракета знищила приватний будинок у Чаплиному. Під завалами опинилася жінка та двоє дітей. Її та 13-річного хлопчика вдалося врятувати. Пізніше армія РФ нанесла нові удари чотирма ракетами, які пошкодили господарчі будівлі залізниці та залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. "Чаплине - наш біль сьогодні (…) Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили" - заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 24 серпня.

Порушення звичаїв війни і звірство

Після атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Росія продовжує вбивати мирне українське населення. "Як наголосив президент Володимир Зеленський на Раді безпеки ООН: терористичну Росію потрібно зупинити зараз, поки вона не вбила більше людей в Україні та за її межами", - написав він у Twitter.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар Росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями. "Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських чиновників", - написав він у Twitter.

Сумні рекорди Дня незалежності

24 серпня, за підрахунками ЗМІ, в Україні сигнали повітряної тривоги лунали 189 разів, що стало абсолютним рекордом за пів року повномасштабної війни.

Найчастіше тривоги оголошували в Полтавській та Кіровоградській областях - 12 разів. По 11 разів вони були в Запорізькій та Дніпропетровській областях, по 10 - у Харківській та Черкаській. У Києві пролунало сім тривог сумарною тривалістю понад сім годин.

Окрім атак на Чаплине, Росія також нанесла ракетні удари по військовому об'єкту в Миргороді Полтавської області. Декілька повітряних цілей в різних регіонах знищили українські системи протиповітряної оборони.

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