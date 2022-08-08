 У Пентагоні оцінили російські втрати на війні у 70-80 тисяч військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2022

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Новини

У Пентагоні оцінили російські втрати на війні у 70-80 тисяч військових

За даними міноборони США, росіяни в Україні втратили також три-чотири тисячі одиниць бронетехніки.

Російські солдати поблизу окупованого Мелітополя на півдні України

Російські солдати поблизу окупованого Мелітополя на півдні України

Росія з початку повномасштабного наступу в Україну втратила близько 80 тисяч військових вбитими або пораненими. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу у понеділок, 8 серпня, пише агенція AFP. "Росіяни, ймовірно, зазнали 70-80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців", - сказав він.

Окрім того, за словами Каля, з 24 лютого росіяни втратили "три-чотири" тисячі бронетехніки, і наразі їм, можливо, не вистачає доступних високоточних ракет, включаючи крилаті ракети повітряного та морського базування.

Ці втрати "досить значні, враховуючи, що росіяни не досягли жодної з цілей Володимира Путіна на початку війни", - зазначив він.

Каль визнав, що українська сторона також має значні втрати в живій силі на полі бою, але не навів цифр. "Обидві сторони несуть втрати. Війна є найінтенсивнішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Але в українців є багато переваг, не останньою з яких є їхня воля", - сказав він.

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Дані Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з 24 лютого по 8 серпня Росія орієнтовно втратила: близько 42,3 тисячі особового складу, 1,8 тисячі танків, майже 4,1 тисячі бойових броньованих машин, 960 артилерійських систем, 261 РСЗВ, 132 засоби ППО, 223 літака, 192 гелікоптера, 754 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 182 крилаті ракети, 15 кораблів і катерів, 2993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 86 одиниць спеціальної техніки.

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