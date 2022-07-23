Зеленський: Щоденні втрати України на війні зменшились до 30 військових

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal, опублікованому 22 липня, заявив про зменшення втрат Збройних сил на війні, розв'язаній Росією. За його словами, на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Зараз щодня гинуть до 30 солдатів, а близько 250 зазнають поранень.

Українська влада офіційно не звітує про втрати Збройних сил, поки триває війна. Однак у середині квітня Зеленський розказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що з початку війни загинули до трьох тисяч військових, а ще близько 10 тисяч отримали поранення. На початку червня в інтерв'ю американському виданню Newsmax Зеленський сказав, що на фронті щодня гинуть від 60 до 100 військових, а ще близько 500 отримують поранення.

Західна зброя допомагає знизити втрати ЗСУ

За словами Зеленського, зниженню кількості загиблих українських військових сприяли західні поставки зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню.

Президент зауважив, що раніше РФ щодня випускала 12 тисяч артилерійських снарядів проти тисячі-двох з боку України, а зараз Україна може випускати близько шести тисяч снарядів на день, тоді як Росія починає відчувати нестачу боєприпасів і військ.

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Втрати російської армії в Україні

За даними, які наводить генеральний штаб Збройних сил України, станом на 23 липня російська армія втратила в Україні понад 39 тисяч солдатів, тобто в середньому - понад 250 військових у день.

Між тим, за оцінками Центрального розвідувального управління США, станом на 20 липня на війні в Україні загинули близько 15 тисяч російських військових.

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Зеленський: Конфлікт не можна заморозити

В інтерв'ю WSJ президент України також наголосив, що заморожування конфлікту з Росією призведе лише до його посилення в майбутньому. "Заморожування конфлікту з РФ означає паузу, яка дає їй перерву для відпочинку", - пояснив Зеленський та додав, що росіяни "не використають цю паузу, щоби змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки".

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