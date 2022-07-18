 Екскомандувач НАТО прогнозує розвиток війни в Україні за корейським сценарієм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2022

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Новини

Екскомандувач НАТО прогнозує розвиток війни в Україні за корейським сценарієм

Війна Росії проти України може завершитися за корейським сценарієм через чотири-шість місяців, вважає колишній командувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Російський танк на Луганщині в травні

Російський танк на Луганщині в травні

Колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Європі у 2009-2013 роках Джеймс Ставрідіс прогнозує розвиток війни Росії проти України за корейським сценарієм. Про це він сказав 17 липня в ефірі американської радіостанції 77WABS.

На його думку, "вкрай очевидно", що воєнне протистояння "захлинулося з обох боків". Ставрідіс зазначив, що військові плани президента РФ Володимира Путіна виявилися не надто ефективними, адже йому вдалося захопити лише невеликі території порівняно з масштабними намірами на початку вторгнення в Україну. У свою чергу "українці дуже сильно опираються", але ніхто не може витримати воєнного конфлікту, який триває багато місяців, додав екскомандувач силами НАТО.

Ставрідіс вважає, що війна в Україні може закінчитися через чотири-шість місяців, при цьому після завершення бойових дій ситуація може бути близькою до підсумків Корейської війни. Зокрема, він вказав на ймовірність створення між сторонами мілітаризованої зони та продовження "замороженого конфлікту". 

Корейська війна тривала з 1950 до 1953 року та завершилася перемир'ям між Північною та Південною Кореєю, при цьому офіційний мирний договір досі не підписаний і формально обидві країни все ще перебувають у стані війни.

Російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За кілька тижнів Москва заявила про намір сконцентрувати зусилля на захопленні регіонів на сході України.

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