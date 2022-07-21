Генштаб ЗСУ та ЦРУ США про втрати Росії у війні проти України

За 148 днів війни Росія в Україні вже втратила 38 850 військови, повідомляє Генеральний штаб збройних сил України у Facebook у четвер, 21 липня. Також наводять втрати серед техніки: 1 704 танки, 710 БПЛА та 859 артилерійських систем.

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Між тим, за оцінками ЦРУ США, під час війни в Україні загинули близько 15 тисяч російських військовослужбовців. Цю цифру навів під час виступу 20 липня на Аспенському безпековому форумі в Колорадо директор ЦРУ Вільям Бернс. "Останні за часом оцінки від розвідки США становлять близько 15 тисяч убитих і десь утричі більше поранених, - заявив Бернс. - І українці теж постраждали - ймовірно, трохи менше, але все ж таки ви знаєте, це значні втрати".

Російська, як і українська сторони не дають оперативних даних про власні втрати. Британська розвідка у червні повідомляла, що кількість російських солдатів, які загинули під час війни, становить 15-20 тисяч. За даними "Медіазони" та ВBC, зібраними на основі відкритих джерел, на 15 липня було відомо про 4760 загиблих.

На початку червня за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, втрати української армії щодня становили до 100 убитими та 500 пораненими. "Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими.