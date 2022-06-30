Журналісти виявили безліч неув'язок у звітах міноборони РФ

Журналісти російського видання "Проект" виявили безліч нестикувань в офіційних брифінгах російського міністерства оборони, що стосуються кількості знищеної української техніки, втрат особового складу та захоплених територій. Про це йдеться у дослідженні видання, опублікованому у четвер, 30 червня.

Російські медійники проаналізували усі виступи речника міноборони РФ Ігоря Конашенкова. Від початку війни він провів 196 брифінгів. Станом на 26 червня Конашенков прозвітував про знищення 215 українських літаків, підрахував "Проект". Це попри те, що згідно з цифрами самого міноборони РФ, до війни Україна мала всього 152 літаки. За підрахунками російського видання, навіть з урахуванням навчальних літаків, їхня загальна кількість у ЗСУ не дотягує й до 200.

Знищено більше безпілотників, ніж має Україна

Також Конашенков з початку війни відзвітував про знищення 84 турецьких безпілотників Bayraktar. З відкритих даних відомо, що Україна перед війною закупила 62 таких апарати, 25 з них мали доставити у 2022 році. Ще чотири таких дрони турецький виробник подарував українцям після початку війни. Це на два десятки менше, ніж кількість знищених, за версією російського міноборони БПЛА Bayraktar.

Якщо скласти разом всі повідомлення Конашенкова про людські втрати в українських військах, то виходить, що на початок червня у лавах ЗСУ загинули щонайменше 40 596 осіб. Як вказує "Проект", за статистикою великих військових конфліктів, число поранених зазвичай у два-три рази вище за безповоротні втрати - убитих, полонених і зниклих безвісти. За такої пропорції, якщо опиратися на офіційні дані російського оборонного відомства, загальні втрати ЗСУ мають становити близько 160 тисяч осіб. Це тоді, коли на початку війни штатна чисельність армії України становила близько 200 тисяч осіб, ще 250 тисяч осіб були у резерві.

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"Скупчення живої сили"

У своїх брифінгах Конашенков регулярно звітує про удари по "районах скупчення живої сили та техніки" супротивника, наголошує "Проект". За перші сто днів війни російське міноборони повідомило, що знищило в Україні 39 тисяч таких районів, підрахували журналісти. При цьому в російському відомстві відзвітували загалом про знищення 9715 одиниць техніки та 40 тисяч осіб особового складу.

Виходить, що кожен удар "по районі скупчення живої сили та техніки" знищує в середньому одну людину та "чверть" одиниці техніки, дійшли висновку автори дослідження.

Захоплення тих самих населених пунктів

"Проект" підрахував, що Конашенков звітував про взяття 25 населених пунктів України більше ніж один раз. Найчастіше російські сили "захоплювали" місто Кремінна, розташоване за 95 кілометрів на північний захід від Луганська. Про його захоплення Конашенков звітував чотири рази, по три рази повідомлялося про "захоплення" населених пунктів Новомайорське, Тарамчук та Боровеньки. Ще 21 населений пункт міноборони РФ "захопило" двічі.