 На війні загинуло близько 10 тисяч українських військових - Арестович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2022

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Новини

На війні загинуло близько 10 тисяч українських військових - Арестович

За словами радника глави офісу президента України Олексія Арестовича, втрати російської армії перевищують українські. Зараз у них щодня гине 200-300 солдат, каже він.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого загинули близько 10 тисяч українських військовослужбовців. Цю інформацію озвучив радник глави офісу президента України Олексій Арестович під час прямого ефіру на YouTube-каналі Фейгін Live у п'ятницю, 10 червня. 

При цьому втрати росіян, за словами Арестовича, у кілька разів вищі. "У нас і на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому, а в російській армії 1000 гинули за добу в перші 20-30 днів. Зараз у них 200-300 гине, не менше", - сказав він.

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За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, втрати української армії щодня становлять до 100 убитими та 500 пораненими. "Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати", - повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook 9 червня.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 червня втрати особового складу армії РФ  Україні перевищили 32 тисячі осіб. Найбільших втрат російська армія зазнала на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, кажуть у Генштабі ЗСУ.

 

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