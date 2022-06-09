Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у 191 мільйон доларів

Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча на Київщині під час окупації російськими військами, оцінюють у 5,2 мільярда гривень, або 191,3 мільйона доларів, випливає з дослідження KSE Institute у рамках проєкту RebuildUA.

Місто перебувало в окупації росіян понад місяць - з кінця лютого до квітня 2022 року. За цей час було пошкоджено 2500 споруд, при цьому 301 будинок був значно або повністю зруйнований, свідчать дані дослідження.

Майже половину загальної суми збитків становлять руйнування житлового фонду - 2,4 мільярда гривень. Загальна площа пошкодженого житла перевищила 1 мільйон квадратних метрів.

За даними KSE, збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Бучі, оцінюють у понад 2 мільярда гривень. Було зруйновано 26 навчальних закладів, 20 готелів та рекреаційних закладів, п'ять культурних та релігійних об'єктів, три офіси та конференц-центри, один спортивний об'єкт. Комерційні соціальні об'єкти зазнали збитків на 1,8 мільярда гривень, а заклади освіти - на понад 152 мільйона гривень.

Ще 290 мільйонів гривень збитків зазнали об'єкти промислової інфраструктури у місті. Внаслідок російської агресії у Бучі було пошкоджено 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п'ять складів.

Буча після відступу російської армії

Звіт KSE підготовлено на основі аналізу фото та відеоматеріалів, у тому числі з дронів, із залученням фахівців у сфері геоінформаційних систем, які займалися оцифровуванням будівель та розпізнаванням зруйнованих об’єктів.

За даними інституту, до початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у Бучі проживало понад 42 тисячі жителів. Після деокупації у місті були знайдені численні братські могили, та почали з'являтися свідчення воєнних злочинів росіян проти цивільних. За словами мера міста Анатолія Федорука, під час перебування військ РФ у Бучі було вбито кожного п'ятого мешканця, який залишився в місті. За його даними в окупації залишалося близько трьох тисяч людей.