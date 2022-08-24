США дають Україні в День незалежності грант на три мільярди

182-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 24 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 24 серпня (час київський).

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У Синельниківському районі Дніпропетровщини близько 15:00 російська ракета влучила у приватний будинок , повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його даними, під завалами опинилося двоє дітей, яких згодом вдалося евакуювати.

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У Москві невідомі повідомили про мінування всіх торгових центрів, повідомляють російська державна агенція "РИА Новости". Інформацію про закладені бомби начебто розіслали "аноніми з України", йдеться у повідомленні. Наразі правоохоронці та кінологи з собаками розпочали вибіркові перевірки ТРЦ, про евакуацію відвідувачів не повідомляють.

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США виділяють Україні майже три мільярди доларів на засоби протиповітряної оборони, артилерію, боєприпаси, безпілотні комплекси та радари, йдеться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди Дня незалежності України. Ці гроші є найбільшим траншем безпекової допомоги США на сьогодні, зазначив Байден. "Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, що освітлює душі вільних людей по всьому світу", - заявив американський лідер, наголосивши, що Україна "залишається і залишатиметься суверенною та незалежною державою".

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Британська військова розвідка підбила підсумки шести місяців повномасштабної війни Росії проти України. "Шість місяців тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України", - йдеться у щоденному звіті розвідки, опублікованому міністерством оборони Великобританії в Twitter.

У ньому зазначається, що наступ військ РФ на Донбасі досягається мінімально, а Росія очікує великої контратаки українських Збройних сил. В оперативному відношенні російська армія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів і особистого складу. "Моральний дух у багатьох частинах збройних сил РФ низький, армія значно деградувала. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а її довгострокові економічні перспективи похмурі", - йдеться у повідомленні.

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Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас записав відеозвернення до українців з нагоди Дня незалежності країни українською мовою. "Європа святкує разом з вами і Європа сумує разом з вами. Ми залишаємося поруч", - зазначив він. Тим часом звернення посолки США в Україні Бріджит Брінк супроводжується мелодією пісні "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із символів спротиву російському вторгненню.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму привітанні наголосив: "Ніяка сила на Землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. Коли Україна переможе, ми в Сполученому Королівстві будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!". В свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав: "Ваш синьо-жовтий прапор і жовто-синій зірковий прапор Європи - це одне ціле. Тому разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми наприкінці жовтня проведемо в Берліні міжнародну конференцію з відбудови, на якій визначатимуться шляхи розвитку України".

Читайте докладніше: Бавовна, Шевченко і "Червона калина": Як світ вітає Україну з Днем незалежності

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Україна подала 23 серпня низку нових термінових вимог у порядку правил Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на життя та заборону катування стосовно українських оборонців "Азовсталі", яких утримує РФ. Про це повідомив керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак. Клопотання подали в межах міждержавної справи "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення РФ.

"Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих "трибуналах" та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками. Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої", - написав Єрмак у Telegram. Він наголосив, що українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій, тож у разі потрапляння в полон отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. "Трибунали" та судилища в цілях пропаганди забороняються і прирівнюються до воєнних злочинів", - наголосив керівник ОПУ.

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США дають Україні в День незалежності три мільярди доларів гранту

Сьогодні Україна отримає від США три мільярди доларів гранту. Про це повідомив український міністр фінансів Сергій Марченко. Кошти надійдуть до державного бюджету України через механізм Світового банку у формі безповоротного гранту. "Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України", - написав міністр у Facebook.

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Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо перебуває з візитом в Україні. Про це португальське МЗС повідомило в Twitter.

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Під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила над Черкащиною ракету РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Угорщина не буде запроваджувати візові обмеження для росіян

Угорщина поділяє позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо візових обмежень для громадян РФ і не збирається їх запроваджувати. Про це угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто написав у Facebook.

Шенгенська віза (ілюстративне фото) Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

За даними ЗМІ, крім ФРН, проти ініціативи щодо заборони видачі шенгенських віз росіянам виступають також Португалія, Греція і Кіпр. Очікується, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять це питання на зустрічі 31 серпня.

Тим часом міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив сьогодні, що британський уряд виступає проти "загальної заборони", але вважає, що умови в'їзду треба зробити більш жорсткими.

Читайте детальніше: Угорщина проти запровадження візових обмежень для росіян

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Виступаючи на щотижневій загальній аудієнції в День незалежності України Папа Римський Франциск засудив війни як "божевілля", повідомляє Reuters. "Сподіваюся, що будуть зроблені конкретні кроки для припинення війни (в Україні. - Ред.) та запобігання ризику ядерної катастрофи в Запоріжжі", - сказав Франциск.

Він також згадав про загибель доньки ідеолога "русского мира", російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. "Невинні платять за війну, невинні", - цитує Папу агентство Reuters.

Читайте також: Що відомо про загибель доньки ідеолога "русского мира" Дугіна

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РФ обстрілює з артилерії місто Дергачі Харківської області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Удень російська армія обстріляла касетними боєприпасами селище Мала Данилівка на Харківщині. "Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. На жаль, двоє цивільних зазнали поранення", - написав він у Telegram.

Вранці російські солдати обстріляли місто Новий Буг на Миколаївщині. "Внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг привітав Україну з Днем незалежності рядками українського поета Тараса Шевченка. Він зацитував у перекладі вірш "Мені однаково, чи буду…". "Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені. І НАТО теж не однаково", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в Twitter.

Столтенберг зазначив, що війна, яку Росія розв'язала проти України - це найбільша безпекова криза в Європі з часів Другої світової війни, а боротьба українського народу проти загарбників надихає весь світ. "Ви можете продовжувати розраховувати на підтримку НАТО так довго, скільки це буде потрібно (…) Україна має перемогти і Україна переможе!" - наголосив він.

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Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем незалежності букетом із бавовною. "Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців! Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору", - зазначила вона.

Посолка додала, що захищаючи свою країну, українці також захищають головні цінності вільного світу: свободу та демократію. "Саме тому світ об'єднався заради України і ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День незалежності став днем вашої остаточної перемоги. З Днем незалежності! Слава Україні", - сказала Сіммонс.

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Російська армія нанесла удар по Миргороду. "Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З'ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", - написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

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У селищі Михайлівка Запорізької області внаслідок підриву автомобіля загинув так званий "глава" окупаційної адміністрації Іван Сушко. Як повідомив член цієї "адміністрації" Володимир Рогов, під сидіння авто заклали вибухівку, Сушко помер у лікарні. У підриві він звинуватив Україну.

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МАГАТЕ очікує отримати доступ до ЗАЕС у найближчі дні

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розглянути питання щодо постійної присутності своїх експертів на Запорізькій атомній електростанції до відновлення Україною повного контролю над нею.

Російський військовий біля Запорізької АЕС Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на запит Росії ввечері 23 серпня.

Напередодні в МАГАТЕ повідомили, що їхня місія на Запорізьку АЕС "відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом". У свою чергу президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона готова забезпечити коридор для прибуття місії МАГАТЕ та ООН на ЗАЕС.

Читайте детальніше: МАГАТЕ очікує отримати доступ до Запорізької АЕС в найближчі дні

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Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко оприлюднив на своєму сайті привітання Україні з Днем незалежності. "Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі продовжує виступати за збереження згоди, розвиток дружніх контактів на основі взаємоповаги на всіх рівнях", - сказано в ньому. Лукашенко побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні достойного життя".

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Міністерство оборони США опублікувало в Twitter фото завантаження боєприпасів для відправлення в Україну.

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Командування повітряних сил Збройних сил України заявляє про знищення російського вертольота Ка-52 близько першої ночі на східному напрямку. "З Днем незалежності, Україно", - йдеться в дописі командування на Facebook.

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Зеленський: Для України кінець війни - не мир, а перемога

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Дня незалежності.

Фото: Ukraine Presidential Press Service/AFP

У ньому Зеленський наголосив, що кінець війни для України - це перемога. "Ми не шукатимемо з терористами порозуміння (...) Ми не торгуємось своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого", - сказав він.

Президент додав, що і Донбас, і Крим Україна повертатиме, "хай яким буде цей шлях".

Читайте докладніше: Зеленський: Україна повертатиме Донбас і Крим, хай яким буде цей шлях

++09.29++

На аукціоні продали конфісковану яхту російського мільярдера

На аукціоні в Гібралтарі продали суперяхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумпянського - власника та голови правління виробника сталевих труб для нафтогазової сфери ТМК, яка поставляє їх газовому монополісту РФ "Газпром". Пумпянський знаходиться під санкціями Заходу через війну РФ проти України. ЗМІ називають його одним із "найближчих олігархів" до президента РФ Володимира Путіна, зауважує Bloomberg.

73-метрову яхту з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном затримали після пришвартування в Гібралтарі в березні. Axioma стала першою конфіскованою в російського підсанкційного олігарха суперяхтою, яку виставили та продали на аукціоні в Європі. Переможця та суму, за яку він її придбав, поки не розголошують.

++09.06++

Пів року війни: США дадуть Україні найбільший транш допомоги

США в середу, 24 серпня, у День незалежності України, оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на суму близько трьох мільярдів доларів, що стане найбільшим траншем після повномасштабного вторгнення Росії пів року тому. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американського чиновника.

Виступ президента США Джо Байдена в червні на тлі зображення президента РФ Володимира Путіна Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Новий пакет допомоги буде зосереджений на боєприпасах і системах захисту, а також на фінансуванні контрактів на три типи безпілотників: дронів Puma, систем спостереження ScanEagle, і вперше - британських безпілотників Vampire, які можуть запускатися з кораблів.

Reuters зазначає, що на закупівлю зброї та обладнання "може знадобитися кілька місяців". Тим часом агентство Associated Press зауважує, що на фронт озброєння можуть потрапити протягом року чи двох.

Читайте докладніше: США дадуть Україні найбільший транш військової допомоги з початку війни

++08.40++

Андрій Мельник, який невдовзі покине посаду посла України в Німеччині, привітав плани ФРН із постачання Україні озброєнь у 2023 році та висловив сподівання, що "інша зброя, яку можна швидко доставити, також прибуде в Україну". "Як ви знаєте, кожен день має значення, особливо перед зимою", - сказав він в ефірі ZDF.

Напередодні ЗМІ повідомили про плани Німеччини надати Україні в 2023 році озброєння на понад 500 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Iris-T, ракетні установки, броньовані евакуаційні авто, системи боротьби з дронами та високоточні боєприпаси.

Читайте також: Шольц: Берлін продовжить постачати Києву озброєння

++08.23++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні Дня незалежності наголосив, що 24 серпня "можливі огидні російські провокації та жорстокі удари". "Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо. І ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору", - запевнив він. При цьому президент закликав людей дотримуватись правил безпеки: звертати увагу на офіційні повідомлення, зважати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись режиму комендантської години.

Він також повідомив, що 24 серпня нагородить військових, рятувальників, залізничників, волонтерів. "Спортсменів, артистів - тих артистів, кого знають на передовій, кому вдячні в армії, тих, хто зберігає й відновлює позитивні емоції наших воїнів", - додав Зеленський.

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Вночі російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. "Влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За попередніми даними, жертв немає.

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Російські війська продовжують активні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагаються утримати позиції на Слобожанському і Південнобузькому напрямках, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Підрозділи РФ обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, інших видів озброєнь населені пункти в Сумській і Харківський області, на Слов’янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Корабельне угруповання росіян в Чорному та Азовському морях зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та на ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Тривають авіаційні та ракетні удари військ РФ по цивільних об’єктах на території України. Генштаб закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Резніков: Найгірший сценарій війни в Україні вже позаду

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що "найгірший сценарій" війни вже позаду. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, відповідаючи на запитання, чи не заходить війна в глухий кут. "Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили багато хороших засобів стримування", - пояснив він і додав, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, розпочинаючи контрнаступальну кампанію.

Однією з головних загроз Україні в протистоянні Росії Резніков назвав "синдром втоми" у міжнародної спільноти.