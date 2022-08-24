Зеленський: Для України кінець війни - не мир, а перемога

Після шести місяців боротьби проти повномасштабного вторгнення Росії Україна "не має права не дійти до кінця" і тому продовжить боротьбу та звільнятиме всі свої землі. Про це в середу, 24 серпня, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня Незалежності.

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога", - заявив він і додав, що Україна "не шукатиме порозуміння з терористами" і "не сідатиме за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні". "Для нас найстрашніше залізо - не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови", - наголосив президент.

Зеленський: Війна в Україні змінила весь світ

Зеленський переконаний, що пів року війни змінили не лише українців, але й весь світ. "Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім’я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: це десь там, біля Росії. Ми ще не мали "Хаймарсів", але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю", - сказав він.

На думку президента, українці дали людству надію, що "справедливість не покинула цинічний світ остаточно, що перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності, не нафта, а люди". "В усіх світових підручниках з історії буде розділ "Часи, коли світ об'єднала Україна". Коли в демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє", - додав він.

Зеленський вважає, що війна Росії проти України також надала імпульсу Європі: "Європа виходить на площі. Європа запроваджує жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна - майбутній член Євросоюзу". Також, на його думку, війна змінила великий бізнес, який зрозумів, "що гроші все-таки пахнуть", і значно підвищила вплив думки суспільства на політиків.

Україна не торгуватиме землями - Зеленський

На думку Зеленського, 24 лютого в Україні "відбувся другий всеукраїнський референдум". "Ми зробили вибір. Для когось - це Маріуполь, для когось - Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали справді єдиними. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з'явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді. Спалена, зруйнована та знищена", - сказав він.

Президент пообіцяв, що перемогу у війні українці святкуватимуть "всією країною". "Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. И нам гораздо больше понятен и близок (прем'єр-міністр Великобританії Борис. - Ред.) Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски (...) Ми не торгуємось своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого", - наголосив він.

За словами Зеленського, Донбас і Крим Україна повертатиме, "хай яким буде цей шлях". "Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", - резюмував він.

Читайте також: Коментар: Старої України більше немає, нова стане кошмаром для Путіна