Світ вітає Україну з Днем незалежності символами спротиву РФ

Світові лідери та представники іноземних держав у своїх привітаннях з нагоди Дня незалежності України захоплюються мужністю українського народу і обіцяють продовжувати підтримувати її "стільки, скільки буде потрібно".

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України рівно пів року тому - це найбільша безпекова криза в Європі з часів Другої світової війни, а боротьба українського народу проти загарбників надихає весь світ. Про це він сказав у середу, 24 серпня, у відеопривітанні з нагоди Дня незалежності України.

"Ви можете продовжувати розраховувати на підтримку НАТО настільки довго, наскільки це буде потрібно. Україна має перемогти і Україна переможе!" - наголосив Столтенберг. Він також зацитував в англійському перекладі рядки з вірша українського поета Тараса Шевченка "Мені однаково, чи буду…". "Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені. І НАТО теж не однаково", - сказав генсек.



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Привітання від європейських лідерів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму привітанні також запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, і нагадав, що від початку повномасштабної війни Лондон надав Києву більше озброєнь, ніж будь-яка інша європейська країна. "Я ніколи ні на хвилину не сумнівався, що Україна виграє цю боротьбу. Бо ніяка сила на Землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. Коли Україна переможе, ми в Сполученому Королівстві будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!" - сказав Джонсон у зверненні .

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав вторгнення Росії в Україну терористичною війною, і висловив упевненість, що Україна зможе подолати "темну тінь війни", в тому числі завдяки допомозі друзів у Європейському Союзі та по всьому світу. "Ваш синьо-жовтий прапор і жовто-синій зірковий прапор Європи - це одне ціле. Тому разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми наприкінці жовтня проведемо в Берліні міжнародну конференцію з відбудови, на якій визначатимуться шляхи розвитку України. Європа, об'єднана у свободі і демократії, є набагато сильнішою, ніж реакційний імперіалізм Росії", - наголосив Шольц у зверненні .

Символізм від послів

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас записав відеозвернення українською мовою. Він наголосив, що цього року Україна вперше зустрічає День незалежності у статусі країни-кандидата на членство в ЄС. "Європа святкує разом з вами і Європа сумує разом з вами. Ми залишаємося поруч", - наголосив він і додав, що ЄС і далі підтримуватиме Україну, її відбудову та реформи, необхідні для вступу країни до Євросоюзу. "Бо ми - одна родина. Ми поділяємо ті самі цінності і хочемо жити в демократії і процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми - Європа. Слава Україні!", - сказав Маасікас.

Звернення посолки США в Україні Бріджит Брінк супроводжується мелодією пісні "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із символів спротиву російському вторгненню. "Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої і незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців", - наголосила вона в привітанні.

У свою чергу посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем незалежності букетом із бавовною. "Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців! Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору", - зазначила вона.

Небажане привітання

Вирішив привітати українців і правитель Білорусі Олександр Лукашенко, з території чиєї країни по Україні неодноразово наносилися ракетні удари. "Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі продовжує виступати за збереження згоди, розвиток дружніх контактів на основі взаємоповаги на всіх рівнях", - йдеться у привітанні, розміщеному на його сайті. Лукашенко побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні достойного життя".

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