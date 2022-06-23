Саміт Євросоюзу вирішив дати Україні статус кандидата

Глави держав і урядів 27 країн Євросоюзу вирішили надати Україні та Молдові європейську перспективу та визнати їх країнами-кандидатами на вступ до об'єднання. Про це за підсумками першої робочої сесії Європейської Ради у Брюсселі у четвер, 23 червня, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

"Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майї Санду та народам України і Молдови. Наше майбутнє разом", - написав Мішель.

"Сьогодні ми вирішили визнати європейську перспективу України, Молдови та Грузії, Ми вирішили надати статус кандидата Україні та Молдові та ми готові надати статус кандидата Грузії, як тільки пріоритети (умови, запропоновані Єврокомісією. - Ред.) будуть втілені. Це історичний момент", - заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції під час перерви на саміті ЄС, повідомляє кореспондент DW.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейської ради, назвавши це унікальним та історичним моментом у відносинах України та ЄС.

"Вдячний президентам Євроради Шарлю Мішелю та Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України - в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого цього року, а Молдова та Грузія - 3 березня.

17 червня Єврокомісія ухвалила висновки щодо заявок Києва, Кишинева та Тбілісі на членство у ЄС. Вона рекомендувала визнати Україну та Молдову країнами-кандидатами, але запропонувала низку умов, які їм треба буде після цього виконати. Грузії ж вона рекомендувала дати статус кандидата лише після виконання визначених для неї умов.

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