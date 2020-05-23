У Києві експонують знищену ЗСУ військову техніку РФ

На вулиці Хрещатик у Києві проводиться виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами. "У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через шість місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу - це нагадування всім диктаторам про те, як вільний і мужній народ може зламати їхні плани", - йдеться в поширеному в суботу, 20 серпня, Twitter-дописі міністерства оборони України.

На виставці експоновано обвуглені рештки російської колісної та гусеничної броньованої техніки, в тому числі танки, САУ, важкі вогнеметні системи, БРТ, БМП тощо.

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За даними порталу Oryx, який аналізує втрати обох сторін за доступними фото- та відеодоказами, станом на сьогодні російська армія втратила близько 970 танків, з яких щонайменше 285 одиниць захопили ЗСУ. Загальну кількість зафіксованих об'єктивом фото- та відеокамер одиниць російської бойової техніки під час повномасштабної війни в Україні цей портал оцінює в 5241.