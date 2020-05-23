 У Києві експонують знищену ЗСУ військову техніку РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві експонують знищену ЗСУ військову техніку РФ

На Хрещатику у Києві можна оглянути спалену українськими військовими бронетехніку російських військ. Міноборони України покпинило з росіян щодо їхніх планів провести парад у Києві.

Виставка підбитої російської бронетехніки в Києві

На підбитих російських танках граються українські діти

На вулиці Хрещатик у Києві проводиться виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами. "У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через шість місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу - це нагадування всім диктаторам про те, як вільний і мужній народ може зламати їхні плани", - йдеться в поширеному в суботу, 20 серпня, Twitter-дописі міністерства оборони України.

На виставці експоновано обвуглені рештки російської колісної та гусеничної броньованої техніки, в тому числі танки, САУ, важкі вогнеметні системи, БРТ, БМП тощо.

Читайте також: Польща передала Україні танки Т-72 та бойові машини піхоти

За даними порталу Oryx, який аналізує втрати обох сторін за доступними фото- та відеодоказами, станом на сьогодні російська армія втратила близько 970 танків, з яких щонайменше 285 одиниць захопили ЗСУ. Загальну кількість зафіксованих об'єктивом фото- та відеокамер одиниць російської бойової техніки під час повномасштабної війни в Україні цей портал оцінює в 5241.

Російська військова техніка у центрі Києва (23.05.2022)

DW.COM

Примара "Леопардів": Україні дадуть німецькі танки?

Дедалі частіше у Німеччині говорять про прямі поставки важкої зброї Україні. Передовсім ЗМІ і політики згадують про танк "Леопард". Невже цю техніку скоро нададуть Україні, як вже повідомляють українські ЗМІ?  

Україна отримає радянські літаки і танки від Північної Македонії

Київ отримає від Скоп'є техніку, яку сам продав цій країні в 2001 році, щоб допомогти у збройному конфлікті, який тоді розгорнувся на її території. Тепер Північна Македонія безоплатно передає цю техніку Україні.  

У центрі Києва демонтували радянський монумент "дружби народів"

Саму Арку дружби народів мер Києва Віталій Кличко пропонує перейменувати на Арку свободи українського народу.  

Реклама

Докладно

Дівчина з іграшкою (фото з архіву)

Вивезені діти: поодинокі випадки чи системна депортація?

Київ заявляє про майже 7000 дітей, вивезених до РФ чи підконтрольних їй територій. Та довести системність явища важко.  

Компресорна станція Портова

"Газпром" призупинить постачання газу "Північним потоком"

У російському "Газпромі" повідомили, що три дні проводитимуть технічне обслуговування газоперекачувального агрегату.  