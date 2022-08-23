  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Пікет на підтримку захисників "Азовсталі" у Кракові, Польща
Пікет на підтримку захисників "Азовсталі" у Кракові, ПольщаФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаУкраїна

В ООН стурбовані можливим судилищем у Маріуполі

Тетяна Кирилюк | Віталій Кропман
2 год. тому

В Управлінні Верховного комісара ООН нагадують, що міжнародне гуманітарне право забороняє створення судів виключно для військовополонених, а позбавлення полоненого права на належну правову процедуру є воєнним злочином.

https://www.dw.com/uk/v-oon-sturbovani-mozlivim-sudilisem-nad-polonenimi-u-mariupoli/a-62902604

Управління Верховного комісара ООН з прав людини стурбоване можливими судовими процесами над українськими військовополоненими, які можуть найближчими днями розпочатися в окупованому Росією Маріуполі. Про це у вівторок, 23 серпня, заявила у Женеві офіційна представниця відомства Равіна Шамдасані, посилаючись на фото та відео, на яких зображені тюремні клітки, які змонтували у маріупольській філармонії ймовірно для утримання українських військовополонених.

В управлінні мають інформацію про те, що полонених катували і їм може загрожувати смертна кара.

"Нагадуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє створення судів виключно для військовополонених, і що умисне позбавлення військовополоненого права на справедливу та належну правову процедуру є воєнним злочином", - цитує Шамдасані агенція dpa.

Вона нагадала, що згідно з міжнародним правом військовополонені не можуть бути засуджені за участь у воєнних діях. За словами Шамдасані, Управління Верховного комісара ООН з прав людини запросило незалежний доступ до полонених.

Читайте також: Полонені з "Азовсталі": у Росії їм загрожує страта?

Зеленський виключає переговори з РФ у разі судилища

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів з РФ у разі незаконного судилища над полоненими бійцями з "Азовсталі".

"Неповага до наших полонених військових - ми це бачимо. Ми говоримо про те, що якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про все, про всю майбутню хоч якусь там дипломатію", - відповів президент на питання кореспондента DW на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Водночас Зеленський зауважив, що триває робота щодо подальшого обміну військовополонених із "Азовсталі", у тому числі "неофіційними" каналами. "Були деякі люди, які повертались неофіційно. Скажу чесно - займаються різні люди, різні напрямки, різні служби, СБУ. Цього замало. Ми пам'ятаємо скільки полонених було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком, це дуже складно" - сказав президент.

За даними російської сторони, у травні у полон здалися 2439 захисників "Азовсталі".

"Трибунал" у Маріуполі

Напередодні так званий глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін вкотре підтвердив намір до кінця літа провести у Маріуполі "трибунал" над українськими військовополоненими. "Повністю готові матеріали щодо 80 епізодів злочинів "Азова", 23 особи вже заарештовані", - заявляв він в ефірі телеканалу "Росія 24". 

Бійці з "Азовсталі": західні експерти про шанси на порятунок

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пікет на підтримку захисників "Азовсталі" у Кракові, Польща

В ООН стурбовані можливим судилищем у Маріуполі

Політика
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі

Як себе убезпечити, якщо на ЗАЕС станеться викид радіації

Як себе убезпечити, якщо на ЗАЕС станеться викид радіації

Здоров'я
3 год. тому
Запуск оперативно-тактичної ракети ATACMS (Фото з архіву: навчання військ США у Південній Кореї)

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Політика
12 год. тому
Суд у Києві почав розгляд справи колишнього начальника в'язниці "Ізоляція"

Як проходить суд над ексначальником в'язниці "Ізоляція"

Як проходить суд над ексначальником в'язниці "Ізоляція"

Політика
24 хв. тому
Ukraine Kiew | Frau mit Waffe & ukrainischer Flagge auf russischem Panzer

Українські військові: "Ми проливаємо кров за незалежність"

Українські військові: "Ми проливаємо кров за незалежність"

Суспільство
2 год. тому
05:33 хв.
На місці підриву автомобіля, в якому їхала Дар'я Дугіна

Що відомо про загибель доньки Дугіна

Що відомо про загибель доньки Дугіна

Злочинність
7 год. тому
Органічні добрива - дешева альтернатива міндобривам

Дефіцит міндобрив? Допоможе рідкий гній

Дефіцит міндобрив? Допоможе рідкий гній

Економіка
9 год. тому
На головну сторінку