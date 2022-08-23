В ООН стурбовані можливим судилищем у Маріуполі

В Управлінні Верховного комісара ООН нагадують, що міжнародне гуманітарне право забороняє створення судів виключно для військовополонених, а позбавлення полоненого права на належну правову процедуру є воєнним злочином.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини стурбоване можливими судовими процесами над українськими військовополоненими, які можуть найближчими днями розпочатися в окупованому Росією Маріуполі. Про це у вівторок, 23 серпня, заявила у Женеві офіційна представниця відомства Равіна Шамдасані, посилаючись на фото та відео, на яких зображені тюремні клітки, які змонтували у маріупольській філармонії ймовірно для утримання українських військовополонених.

В управлінні мають інформацію про те, що полонених катували і їм може загрожувати смертна кара.

"Нагадуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє створення судів виключно для військовополонених, і що умисне позбавлення військовополоненого права на справедливу та належну правову процедуру є воєнним злочином", - цитує Шамдасані агенція dpa.

Вона нагадала, що згідно з міжнародним правом військовополонені не можуть бути засуджені за участь у воєнних діях. За словами Шамдасані, Управління Верховного комісара ООН з прав людини запросило незалежний доступ до полонених.

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Зеленський виключає переговори з РФ у разі судилища

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів з РФ у разі незаконного судилища над полоненими бійцями з "Азовсталі".

"Неповага до наших полонених військових - ми це бачимо. Ми говоримо про те, що якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про все, про всю майбутню хоч якусь там дипломатію", - відповів президент на питання кореспондента DW на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Водночас Зеленський зауважив, що триває робота щодо подальшого обміну військовополонених із "Азовсталі", у тому числі "неофіційними" каналами. "Були деякі люди, які повертались неофіційно. Скажу чесно - займаються різні люди, різні напрямки, різні служби, СБУ. Цього замало. Ми пам'ятаємо скільки полонених було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком, це дуже складно" - сказав президент.

За даними російської сторони, у травні у полон здалися 2439 захисників "Азовсталі".

"Трибунал" у Маріуполі

Напередодні так званий глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін вкотре підтвердив намір до кінця літа провести у Маріуполі "трибунал" над українськими військовополоненими. "Повністю готові матеріали щодо 80 епізодів злочинів "Азова", 23 особи вже заарештовані", - заявляв він в ефірі телеканалу "Росія 24".