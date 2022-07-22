Євросоюз опублікував нові санкції щодо РФ

Європейський Союз опублікував 21 липня в офіційному журналі ЄС перелік нових санкцій щодо Росії за повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону на прямі та непрямі операції з російським золотом, продаж якого ЄС називає найважливішим для Росії експортом після енергоносіїв. Заборона поширюється і на ювелірні вироби, попри побоювання ЗМІ, що вони будуть виведені з-під санкцій.

Також розширений перелік підсанкційних товарів, які "можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки". Це має посилити експортний контроль за товарами подвійного використання та передовими технологіями.

Крім того, розширюється заборона на прийом депозитів у юридичних осіб та організацій, заснованих у третіх країнах з контрольним пакетом акцій у громадян РФ або фізичних осіб, які перебувають у Росії.

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Під санкції ЄС потрапили "Сбербанк", мер Москви і "Нічні вовки"

Індивідуальні санкції запроваджені щодо 47 осіб і дев'яти організацій.

Зокрема, під обмеження потрапили мер Москви Сергій Собянін, голова промислової корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, уповноважена з прав дитини при президентові РФ Марія Львова-Бєлова, актор Сергій Безруков.

Також санкції торкнулися байкерського клубу "Нічні вовки" та його лідера Олександра Залдостанова ("Хірург"), військово-патріотичного руху "Юнармія", фонду "Русский мир", найбільшої фінансової установи РФ "Сбербанк" та інших.

При цьому Євросоюз вивів з-під санкцій транзакції з низкою державних російських компаній, які займаються експортом пшениці та добрив, а також транспортуванням нафти до третіх країн. Це зроблено "з метою забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки у світі". Як і очікувалось, нові санкції не поширюються на російський газ.

Раніше ЄС уже запровадив шість пакетів санкцій щодо Росії через війну в Україні. Вони включають заморожування активів російських олігархів і чиновників, заборону на їхній в'їзд до Євросоюзу, заморожування активів Центрального банку РФ і відключення російських банків від системи обміну повідомленнями SWIFT, а також ембарго на російське вугілля та нафту.

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