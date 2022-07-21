Лондон уточнив терміни відмови від російських енергоносіїв та золота

Уряд Великобританії опублікував у четвер, 21 липня, документ, у якому конкретизуються дати відмови від імпорту російського вугілля, нафти та золота. Ембарго на золото починає діяти з 21 липня, на вугілля - з 10 серпня, на нафту - з 31 грудня. Відзначається, що цей документ вносить правки у Правила про санкції щодо Росії.

"Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставляння прямим чи непрямим шляхом цих продуктів... Заборона на імпорт золота набрала чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля набере чинності 10 серпня 2022 року, і заборона на імпорт нафти набере чинності 31 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні для експортерів, яке поширило міністерство зовнішньої торгівлі Сполученого королівства.

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Терміни запровадження низки санкції Лондон відрізняються від загальноєвропейських

Ще одна поправка забороняє надання відповідної технічної підтримки, фінансових сервісів, а також брокерських послуг, пов'язаних з цими товарами.

Обмежувальні заходи стосовно золота, нафти та вугілля з Росії передбачені також і ЄС. Проте терміни запровадження санкцій стосовно російського золота та нафти відрізняються. Так ембарго на операції з російським золотом стало частиною сьомого санкційного пакета ЄС, який вже узгоджений, але ще не набрав чинності.. Щодо термінів відмови від нафти Великобританія також розійшлась з ЄС, санкції якого передбачають заборону на морські постачання з 5 грудня, а нафтопродуктів - з 5 лютого 2023 з деякими виключеннями.

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