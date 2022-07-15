 Єврокомісія запропонувала посилити санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2022

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Новини

Єврокомісія запропонувала посилити санкції проти Росії

Єврокомісія пропонує продовжити санкції запроваджені у відповідь на війну РФ в Україні до січня 2023 року. Також йдеться про запровадження ембарго на золото та розширення заборони на експорт технологій до РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія у п'ятницю, 15 липня, погодила пропозицію щодо  посилення ефективності шести попередніх пакетів санкцій проти Росії. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Йдеться передусім про продовження до січня 2023 року санкцій, що були накладені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також про запровадження ембарго на золото та розширення заборони на експорт технологій до РФ.

У рамках нового комплексу заходів також буде посилено вимоги до звітності для посилення замороження російських активів у ЄС.

"Жорстока війна Росії проти України й надалі триває. Тому сьогодні Європейська Комісія пропонує посилити наші жорсткі санкції проти Кремля, запровадити їх більш ефективно і продовжити до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). 

У заяві зазначено, що запропонований комплекс заходів не позначиться на торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. У Єврокомісії розраховують, що такий крок має покращити координацію щодо санкцій між партнерами і союзниками ЄС, зокрема країнами Великої сімки (G7).

Напередодні США вивели з-під санкцій російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання. 

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