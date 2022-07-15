Єврокомісія запропонувала посилити санкції проти Росії

Єврокомісія у п'ятницю, 15 липня, погодила пропозицію щодо посилення ефективності шести попередніх пакетів санкцій проти Росії. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Йдеться передусім про продовження до січня 2023 року санкцій, що були накладені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також про запровадження ембарго на золото та розширення заборони на експорт технологій до РФ.

У рамках нового комплексу заходів також буде посилено вимоги до звітності для посилення замороження російських активів у ЄС.

"Жорстока війна Росії проти України й надалі триває. Тому сьогодні Європейська Комісія пропонує посилити наші жорсткі санкції проти Кремля, запровадити їх більш ефективно і продовжити до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

У заяві зазначено, що запропонований комплекс заходів не позначиться на торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. У Єврокомісії розраховують, що такий крок має покращити координацію щодо санкцій між партнерами і союзниками ЄС, зокрема країнами Великої сімки (G7).

Напередодні США вивели з-під санкцій російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання.