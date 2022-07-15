Україна отримала перші ракетні системи M270 від партнерів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 15 липня (час київський).

++21.37++

Міністерство закордонних справ Великобританії викликало російського посла через смерть громадянина країни Пола Юрі у полоні самопроголошеної "ДНР". "Росія повинна нести за це повну відповідальність", - йдеться у заяві міністерки закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Пол Юрі виконував в Україні гуманітарну місію, допомагаючи українцям, які постраждали від неспровокованого вторгнення Росії, наголосила вона.

У так званій "ДНР" наполягають, що загиблий громадянин Великобританії був іноземним найманцем.

++21.05++

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не здійснюватиме закупівель у РФ зерна з окупованих територій України. У цьому під час телефонної розмови він запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Глава українського МЗС написав у Twitter, що також підкреслив позицію Києва у розмові, наголосивши, що Росія не має отримати жодної військової допомоги.

++20.11++

Перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Дальнобійна родина української армії поповнилася: прибули перші РСЗВ M270. Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою", - написав він у Twitter.

РСЗВ M270 - американська реактивна система залпового вогню, яка також може використовуватися як установка для запуску тактичних ракет. M270 використовує такі самі боєприпаси, як і система HIMARS, проте на відміну від останньої вміщує до 12 ракет (HIMARS - шість). Ракети установки M270 можуть вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.

++19.34++

За оцінкою міністра оборони України Олексія Резнікова, війна може закінчитися перемогою Києва до кінця року. Таку думку він висловив в інтерв'ю ВВС Серед умов такого сценарію розвитку подій - подальша підтримка Заходу, зокрема "синхронізація планів на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій" проти Росії. "Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - вважає Резніков.

Коментуючи втрати українських військових на полі бою, міністр сказав, що найбільший пік був у травні. "Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку - вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. В травні-місяці дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - розповів він. Утім, за словами Резнікова, ці українські втрати "суттєво відрізняються від величезних втрат ворога".

++18.55++

На Одещині у п'ятницю молодий чоловік загинув, підірвавшись на міні у прибережних водах одного з пляжів, йому відірвало голову. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу: підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук у відеозверненні в Telegram. Він зазначив, що купатися в Чорному морі, відвідувати чорноморські пляжі наразі небезпечно через міни і можливе падіння уламків ракет, які збивають.

В Україні опублікували 100 Telegram-каналів, які координує Кремль

++18.30++

Низка українських міністерств та силових відомств у спільній заяві опублікували список зі 100 Telegram-каналів, які виглядають як незалежні, проте роботу яких, як стверджується, насправді координує Кремль через свої спецслужби.

"У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

++17.25++

Перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) запустили аудіогід українською мовою в палаці-музеї Шарлоттенбург у Берліні. Про це повідомляє сайт Офісу президента України. Зеленська долучилася до заходу за допомогою відеозв'язку. За її словами, російське вторгнення надало проєкту із запуску українських аудіогідів іще більшої актуальності, бо "нині йдеться про захист української мови та всього українського від загарбників". Раніше український аудіогід у Берліні запрацював у Музеї природознавства - одному з найбільших природничих музеїв ФРН.

++17.00++

З 24 лютого по 15 липня в Україні загинуло уже щонайменше 4760 російських військових. Такі дані наводять "Медіазона" та "Російська служба Бі-бі-сі", посилаючись на аналіз відкритих джерел інформації. Таким чином, втрати РФ за менше ніж п'ять місяців війни в Україні перевищили втрати російських сил (4572 особи) за три роки другої чеченської війни.

Міноборони Росії востаннє назвало кількість загиблих на війні в Україні наприкінці березня, заявивши про загибель 1351 особи. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила в Україні приблизно 38 тисяч військовослужбовців.

++16.30++

Європейська Комісія запропонувала посилити санкції проти Росії, продовживши їх до січня 2023 року. Про це йдеться в Telegram Єврокомісії. "Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - зазначила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Йдеться про запровадження ембарго на золото та розширення заборони на експорт технологій до РФ.

++16.16++

Міністри закордонних справ країн ЄС планують у понеділок, 18 липня, обговорити наступний транш фінансової підтримки на закупівлю зброї для України за європейським інструментом підтримки миру (European Peace Facility). Очікується, що на цьому засіданні Рада ЄС дасть зелене світло на підготовку цього рішення, яке остаточно ухвалять пізніше. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах Євросоюзу. "Що очікується у понеділок - це політичне рішення, яке відкриє шлях для подальшої роботи над можливим п'ятим траншем EPF", - зазначив співрозмовник, додавши, що остаточного рішення у понеділок не буде. "Моє враження, що політично у нас буде рішення в понеділок щодо наступного, п'ятого траншу. Ясна річ, я не можу наперед визначити, що вирішать міністри", - додав чиновник. Нагадаємо, ЄС виділив чотири транші по 500 мільйонів євро на загальну суму два мільярди євро на закупівлю летального озброєння та нелетальних припасів для Збройних сил України.

++16.02++

ЄС сьогодні представить посилений пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Європейська комісія збирається схвалити в п'ятницю новий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Про це інформаційній агенції Reuters заявили два джерела в офіційних колах ЄС.

За їхніми словами, у новому пакеті міститимуться оновлення обмежувальних заходів стосовно РФ, відкореговані так, аби не перешкоджати імпорту продовольства з Росії на тлі зростання цін на продукти харчування та продовольчої кризи.

Джерело Reuters назвало заплановані оновлення "шостим з половиною пакетом" санкцій ЄС проти РФ через значно менший масштаб у порівнянні з попередніми обмеженнями.

Читайте докладніше: ЄС має представити сьомий пакет санкції щодо Росії у п'ятницю - ЗМІ

++15.51++

Уряд ФРН назвав "актом жорстокості" ракетний удар Росії по Вінниці. Це була атака на громадянське населення, в якій загинули діти, підкреслив офіційний представник уряду в Берліні, додавши, що Росія неодноразово порушує міжнародне право під час війни проти України.

++15.20++

В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про смерть волонтера, громадянина Великобританії Пола Юрі в полоні самопроголошеної "ДНР". Він працював у гуманітарній організації Presidium Network. "Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні", - прокоментувала агенції Інтерфакс-Україна пресслужба Інтернаціонального легіону.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомляли про "смерть від хронічних хвороб і стресу" Пола Юрі, якого в "ДНР" називали найманцем.

У квітні повідомлялося, що двох громадян Великобританії, Пола Юрі та Ділана Гілі, викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Читайте також: Ще двом полоненим британцям у "ДНР" загрожує смертна кара - ЗМІ

++14.44++

Удар по університетах Миколаєва: До початку навчального року відновити їх не вдасться - Кім

Під удар у Миколаєві в п'ятницю потрапили педагогічний інститут (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) і кораблебудівельний (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).

Рятувальники на місці іншого удару РФ по Миколаєву наприкінці червня

Як зауважив у відеозверненні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, "усього було два університети по кораблебудуванню на пострадянському просторі" - миколаївський і санкт-петербурзький.

Пізніше на брифінгу Кім зазначив, що до початку навчального року відновити будівлі університетів буде неможливо, оскільки "руйнування досить масштабні".

Внаслідок цієї атаки РФ поранені четверо осіб, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Читайте докладніше: Удар по Миколаєву: значні руйнування двох університетів, четверо постраждалих

++14.23++

Президент Росії Володимир Путін проведе у п'ятницю нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це російським ЗМІ повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, не уточнивши ніяких деталей.

++14.03++

Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил. Про це повідомило німецьке посольство у Києві на своїй сторінці у Twitter.

Тим часом міністерство закордонних справ Франції повідомило про передачу 14 липня Україні мобільної лабораторії для ДНК-аналізу.

++13.48++

Російські ЗМІ повідомляють про "смерть від хронічних хвороб і стресу" в полоні на окупованій Донеччині громадянина Великобританії Пола Юрі.

++13.39++

Поліція ідентифікувала 19 з 23 загиблих унаслідок ракетних ударів по Вінниці, здійснених Росією 14 липня. Серед них - троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи і восьми років. За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 із них госпіталізували. Серед поранених є четверо дітей. Безвісти зниклими досі вважаються восьмеро людей. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Тим часом голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов сказав на брифінгу, що будівля Будинку офіцерів, у яку цілила РФ, буде знесена. Долю будинку побуду "Ювілейний" вирішить експертна комісія.

++13.17++

У Конгресі США ухвалили оборонний бюджет з мільярдом доларів допомоги Україні

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США, який визначає політику Пентагона на 2023 рік.

Палата представників США

Він передбачає виділення одного мільярда доларів на Ініціативу з забезпечення безпеки України. Фінансування цієї ініціативи збільшується на 700 мільйонів доларів.

Також законопроєкт передбачає здійснення нагляду за використанням допомоги Україні. Генеральний інспектор, що здійснюватиме нагляд, матиме звітувати перед Конгресом США кожні пів року.

Законопроєкт ще має ухвалити Сенат і підписати президент Джо Байден.

Читайте докладніше: Палата представників США ухвалила оборонний бюджет з допомогою Україні

++12.52++

У міноборони РФ вперше прокоментували ракетні удари по Вінниці

Міністерство оборони РФ вперше прокоментувало ракетні удари, нанесені 14 липня по центру Вінниці. Там підтвердили удар високоточними ракетами морського базування "Калібр", але заявили, що били по "будівлі гарнізонного будинку офіцерів", де на той момент нібито "проходила нарада командування українських Повітряних сил з представниками іноземних постачальників зброї". В російському міноборони заявили, що "учасники наради знищені", та нічого не сказали про десятки жертв серед мирного населення.

Про Вінницю написали десятки світових ЗМІ, однак у Росії факт обстріли згадали лише кілька пропагандистських видань виключно з посиланням на слова головної редакторки RT Маргарити Симоньян про удар по "пунктах розміщення нациків", переважна більшість російських ЗМІ повністю проігнорували те, що трапилось.

++12.29++

Зеленський розгляне петицію про заборону роздавати повістки на вулицях

Зареєстрована два тижні тому електронна петиція з вимогою "заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках і на вулиці" перетнула в п'ятницю позначку в 25 тисяч голосів, тож тепер має бути направлена на розгляд президентові України Володимиру Зеленському. Згідно з порядком розгляду петицій, на передачу їх главі держави відводиться три робочі дні, а на відповідь - ще до 10 робочих днів.

++12.10++

Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом - Moody's

Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, заявило міжнародне рейтингове агентство Moody's.

Агентство Moody's

Днем раніше минув термін, протягом якого країна мала виплатити 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями, проте міністерство фінансів Білорусі здійснило цей платіж у національній валюті - білоруських рублях, а тому власники бондів не змогли отримати належні їм виплати.

Усього на міжнародних фінансових ринках перебувають п'ять випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 мільярда доларів.

Читайте детальніше: Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом - Moody's

++11.48++

Північна Корея відповіла на розірвання Києвом дипломатичних відносин

КНДР звинуватила Україну в підтримці дій США, які "порушують суверенітет Пхеньяна". "Україна не має права підіймати питання чи оспорювати наше законне право на реалізацію суверенітету, здійснюючи дії, які сильно порушують справедливість і чесність у відносинах між країнами, активно приєднуючись до несправедливої і незаконної ворожої політики США в минулому", - зазначили у міністерстві закордонних справ країни.

Державні ЗМІ Північної Кореї поширили цю заяву після офіційного визнання Пхеньяном так званих "ДНР" і ЛНР". У відповідь на цей крок Київ розірвав дипломатичні відносини з КНДР і заявив про спробу Пхеньяна підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

++11.29++

Військова розвідка Великобританії не підтверджує повідомлення окупаційної адміністрації Луганщини про вихід військ РФ на околиці Сіверська Донецької області, але зазначає, що російська армія повільно просувається на захід в напрямку цього міста з боку Лисичанська, щоби відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Якщо це трапиться, наступною метою, швидше за все, стане Бахмут, ідеться в щоденному звіті розвідки.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у щоденному зведенні також пише, що російські сили продовжують наступ на Сіверськ, але їхній прогрес поки не зрозумілий. За його даними, війська РФ продовжують обмежені наземні атаки по лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут і, ймовірно, посилять їх незабаром.

++11.00++

У Парижі 14 липня підсвітили Ейфелеву вежу в кольори державного прапора України. Під час святкувань Дня взяття Бастилії національний оркестр Франції виконав мелодію українського композитора Мирослава Скорика, а коли запускали феєрверк звучала пісня "Стефанія" переможців Євробачення-2022 від України Kalush Orchestra.

++10.44++

Зниклими після удару РФ по центру Вінниці 14 липня залишаються 18 людей. За останньою інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 23 особи, в тому числі три дитини, госпіталізовані 71, в тому числі троє дітей. За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Борзова, досі не ідентифіковані тіла 11 дорослих і двох дітей.

++10.23++

У Миколаєві після ракетного удару РФ відомо про двох поранених, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

++10.00++

Зранку в п'ятницю під обстріл російської армії потрапила п'ятиповерхівка у Костянтинівці Донецької області. За даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, є поранена людина. "Точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - додав він.

У Мар'їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки. Відомо про одну загиблу та одну поранену людину. В Світлодарській громаді вночі обстрілювали околиці Новолуганського, Кодеми і Семигір'я, внаслідок чого одна людина загинула, одна поранена.

++09.36++

Канада розширила санкції щодо Росії. Нові обмежувальні заходи стосуються нафтогазової, хімічної та обробної промисловості РФ, випливає з інформації на сайті канадського уряду. Зокрема, забороняється надавати Росії або будь-якій фізичній особі в РФ промислові послуги, пов'язані з чорною металургією, виробництвом готових металевих виробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електрообладнання та транспортних засобів, а також промислові послуги в галузі наземного транспорту та транспортування трубопроводами.

++09.14++

По Миколаєву вранці п'ятниці РФ випустила щонайменше 10 ракет. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Постраждали два найбільші університети міста. Кім опублікував відео удару по одному з них - Національному університету кораблебудування.

++09.00++

Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій США

Міністерство фінансів США опублікувало 14 липня роз'яснення, згідно з яким російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання не підпадають під американські санкції, запроваджені проти РФ через війну в Україні.

Крім того, американський мінфін тимчасово дозволив операції з колишньою німецькою "дочкою" "Газпрому" Gazprom Germania. Транзакції з нею дозволяються до 16 грудня.

Читайте детальніше: Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій США

++08.49++

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій гайдай, за 14 липня війська РФ нанесли щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, як стверджує Гайдай, штурмові дії за обома напрямками російській армії не вдалися.

Також, за його даними, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста 14 липня підірвалося авто з окупантами. "У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо - важких", - повідомив Гайдай.

++08.28++

У ніч на п'ятницю російська ракета влучила в школу в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

++08.10++

У Миколаєві потужні вибухи - мер

Близько восьмої години ранку в п'ятницю мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах: "У місті лунають потужні вибухи! Терміново пройдіть в укриття!". За його словами, прогриміло більше 10 вибухів. В області в цей час оголосили повітряну тривогу. Деталі поки невідомі.

++08.01++

Генштаб: Основні зусилля РФ зосередила на Бахмутському і Новопавлівському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у ранковому зведенні на Facebook, що:

Війська РФ здійснювали періодичні обстріли позицій ЗСУ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку армія РФ обстріляла з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Петрівки, Рідного, Соснівки, Слатиного, Пришиба, Руських Тишок, Питомника, Верхнього Салтова та інших.

На Слов'янському напрямку російські війська намагалися здійснити наступ у напрямку Слов'янська . Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

. Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших. На Донецькому напрямку відбувалися обстріли з артилерії і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосередила на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагалася просунутись у напрямку Соледара та Бахмута .

. На Краматорському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших, завдали авіаударів поблизу Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку відбулися обстріли районів Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, Вершини. Армія РФ здійснила авіаудари неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. ЗСУ відбили штурм у районі Кодеми й Білогорівки та спроби окупувати Спірне і Вершину .

. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються обстріли по лінії зіткнення. Війська РФ здійснили авіаудар біля Кам'янки та Вугледара, влучивши в цивільну інфраструктуру. Спробу наступу поблизу Водяного ЗСУ придушили .

. На Південнобузькому напрямку армія РФ здійснювала систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури, завдала ракетного удару по Миколаєву та авіаударів у районах Великого Артакового та Ольгиного.

++07.47++

Український президент Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення за підсумком 141-го дня війни ракетному удару РФ по центру Вінниці та питанню відповідальності Росії за її злочини в Україні.

Місце ракетного удару РФ у Вінниці

"Серед загиблих у Вінниці - дівчинка, якій було чотири роки, і яку звати Ліза. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський військовий був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення?" - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. "Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?" - сказав він.

Також президент України вимагає створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та запровадження спеціального компенсаційного механізму, за допомогою якого російські активи в світі мають конфісковуватись та спрямовуватись на відшкодування збитків жертвам. Крім того, Зеленський наполягає на якнайшвидшому введенні санкцій щодо російського енергетичного експорту. "І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує", - завершив своє звернення український лідер.

Тим часом перша леді Олена Зеленська поділилась в соціальних мережах своїм відео до різдвяних свят, у якому тоді знялась вбита у Винниці 14 липня росіянами дівчинка Ліза.

++07.21++

Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України

Цього року Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України, повідомив міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) виданням RND.

За його словами, у системі соціального забезпечення ФРН зареєстровані 360 тисяч українців, із них 260 тисяч знаходяться в пошуку роботи.

Всього Німеччина прийняла більше 800 тисяч українських біженців.

Читайте докладніше: Німеччина виділить на біженців з України ще 2,4 мільярда євро