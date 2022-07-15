ЄС має представити посилені санкції щодо Росії у п'ятницю - ЗМІ

Європейська комісія збирається у п'ятницю, 15 липня, схвалити сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це інформаційній агенції Reuters заявили два джерела в офіційних колах ЄС.

За їхніми словами, у новому пакеті міститимуться оновлення обмежувальних заходів стосовно Росії, відкореговані таким чином, аби не перешкоджати імпорту продовольства з РФ на тлі зростання цін на продукти харчування та продовольчої кризи.

Сьомий пакет санкцій ЄС щодо РФ не стосуватиметься газу

Прем'єр-міністр Чехії, яка нині головує в Євросоюзі, Петр Фіала напередодні повідомив, що нові санкції ЄС проти РФ не зачеплять газ. Натомість штрафні заходи міститимуть обмеження на експорт до Росії ширшого переліку товарів подвійного призначення, а також будуть спрямовані проти більшої кількості фізичних осіб, відповідальних за агресію РФ в Україні.

Джерело Reuters назвало заплановані оновлення "шостим з половиною пакетом" європейських санкцій проти Росії через значно менший масштаб у порівнянні з попередніми обмеженнями.

Раніше Євросоюз уже запровадив шість пакетів санкцій щодо Росії через війну в Україні. Вони включають заморожування активів російських олігархів і чиновників, заборону на їхній в'їзд до ЄС, заморожування активів Центрального банку РФ і відключення російських банків від системи обміну повідомленнями SWIFT, а також ембарго на російське вугілля та нафту.

У Єврокомісії поки офіційно не коментують подальші санкції щодо Росії. "Я не даватиму жодних коментарів щодо того, що ще ми можемо зробити. Але я сподіваюся, що ми можемо переконати вас у нашій рішучості продовжити робити так, щоби ці санкції кусали, та вживати заходів, які позбавляють Росію здатності вести війну проти України", - цитує кореспондент DW слова заступниці керівника пресслужби Єврокомісії Дани Спінант на брифінгу в п'ятницю.

Санкції затверджують всі 27 держав об'єднання одноголосно, тому не давати коментарів до їхнього ухвалення - звична практика ЄС.

США також вивели російське продовольство з-під санкцій

Напередодні США вивели з-під санкцій російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання.

"Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля Організації Об'єднаних Націй з виведення українського та російського зерна на світові ринки та зменшення наслідків неспровокованої війни Росії проти України, які порушили глобальні постачання продовольства та спричинили зростання цін на харчові продукти в усьому світі", - пояснили в міністерстві фінансів США.