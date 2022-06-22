Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Росії, однак уже зараз зрозуміло, що він не поширюватиметься на постачання російського газу. Про це в інтерв'ю агенції Reuters 13 липня заявив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, яка нині головує в ЄС.

"Я думаю, що його там не має бути, адже низка країн залежить від російського газу", - зазначив урядовець. Фіала додав, що поширення санкцій на енергетику є проблематичним, адже обмежувальні заходи не мають завдавати державам-членам ЄС більшої шкоди, ніж Росії. За словами чеського прем'єра, низка країн не встигає у короткий термін позбутися залежності від російського газу й диверсифікувати джерела його постачання. Однак Європі варто готуватися до припинення постачання природного газу "Північним потоком" і продовжувати пошук альтернатив, зазначив він.

14 червня Росія скоротила поставки цим газогоном на понад 40 відсотків через проблеми з турбіною німецького концерну Siemens, а 11 липня на 10 днів припинила роботу "Північного потоку" для проведення його технічного обслуговування. Подачу газу планують відновити 21 липня, однак у Німеччині та ЄС побоюються, що на тлі війни Росії проти України та санкцій щодо Москви цього не станеться.

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Що включатиме сьомий пакет санкцій проти РФ

Фіала повідомив, що Європейська Комісія має представити сьомий пакет санкції стосовно Росії найближчими днями для посилення тиску на Москву у зв'язку з повномасштабною війною проти України. За його словами, обмежувальні заходи міститимуть заборону на імпорт російського золота, обмеження на експорт до Росії ширшого переліку товарів подвійного призначення, а також будуть спрямовані проти більшої кількості фізичних осіб, відповідальних за агресію РФ в Україні. "Сьомий пакет готується, і я думаю, що це хороший курс", - підсумував Фіала.

Раніше ЄС уже запровадив шість пакетів санкцій щодо Росії через війну проти України. Вони включають заморожування активів російських олігархів та чиновників, заборону на їхній в'їзд до ЄС, заморожування активів Центрального банку РФ і відключення російських банків від системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT, а також ембарго на російське вугілля та нафту.

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